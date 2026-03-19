Habló la mamá de Esmeralda, la niña desaparecida en Cosquín: qué dijo sobre la pista del circo + Seguir en









Tania López aseguró que la menor “jamás se va sola”. Se emitió el Alerta Sofía.

Habló Tania López, la madre de la niña desaparecida y apeló a la comunidad para que la ayuden a encontrar a Esmeralda.

Tania López, madre de la niña desaparecida en Cosquín, Córdoba, hizo un desesperado pedido de ayuda a la comunidad para dar con el paradero de su hija. La mujer relató cómo fueron los momentos previos a la ausencia y contó que la menor de dos años estaba dentro de la casa jugando con su hermano mayor. “A mi hija se la tragó la tierra, no sé nada de mi bebé”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

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“Yo estaba en la cocina y no me di cuenta que mi hija había salido afuera. Cuando la vi por última vez estaba jugando con mi hijo de 6 años”, dijo. Esmeralda tenía puesto un body gris y estaba sin calzado. “Quedó desnuda y descalza porque justo le había sacado el pañal”, explicó López.

Se registraron distintas versiones sobre la posible presencia de Esmeralda en un circo. Sin embargo, al acudir al lugar la madre de la niña comprobó que no había rastros de ella. Debido a esto, Tania brindó su propia teoría: “Para mí me la sacaron de ahí del frente de casa… mi hija sola nunca salía a la calle”.

La madre apeló a la comunidad para que la ayuden a encontrar a Esmeralda. “Necesito que me ayuden a encontrar a mi hija… que aparezca sana y salva”, expresó. A lo que cerró una frase devastadora: “Si le pasa algo a mi bebé, yo me muero”.

alerta sofia esmeralda Esmeralda tiene 2 años y mide 60 centímetros. La última vez que se la vio fue en la puerta de su casa junto a su hermano. Gentileza: La Voz Buscan a Esmeralda, la niña desaparecida en Córdoba Una menor de 2 años identificada como Esmeralda Pereyra López desapareció en Cosquín, Córdoba en la tarde del miércoles. Fue vista por última vez en su casa y su familia teme que haya sido raptada. El Gobierno puso en marcha una Alerta Sofía junto a un operativo de búsqueda que incluye drones y perros rastreadores.

La última vez que su familia la vio fue este miércoles a las 14.30, cuando se encontraba con su hermano en la puerta de su casa, en Jacinto Piedra al 400 dentro del barrio San José Obrero. Su madre Tania López hizo la denuncia a la policía cerca de las 16 cuando ya había revisado por toda la casa sin tener resultados.

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