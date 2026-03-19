Córdoba: buscan a Esmeralda, la niña de 2 años que desapareció de su casa en Cosquín

Fue vista por última vez en la puerta de su hogar y vestía un body gris. Mide cerca de 60 centímetros, de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño ondulado hasta los hombros y ojos marrones. El gobierno nacional y provincial activó protocolos que incluyen uso de drones y perros.

Esmeralda tiene 2 años y mide 60 centímetros. La última vez que se la vio fue en la puerta de su casa junto a su hermano.

Una menor de 2 años identificada como Esmeralda Pereyra López desapareció en Cosquín, Córdoba en la tarde del miércoles. Fue vista por última vez en su casa y su familia teme que haya sido raptada. El Gobierno puso en marcha una Alerta Sofía junto a un operativo de búsqueda que incluye drones y perros rastreadores, con tareas que continuaron durante toda la madrugada y, en paralelo, los vecinos de la zona se sumaron activamente a la búsqueda.

La última vez que su familia la vio fue este miércoles a las 14.30, cuando se encontraba con su hermano en la puerta de su casa, en Jacinto Piedra al 400 dentro del barrio San José Obrero . Ante este contexto, su familia insiste con que “alguien se la llevó”.

El Ministerio de Seguridad Nacional activó una Alerta Sofía ante la posibilidad de que haya sido secuestrada y difundió las líneas 134 y 911 para quienes puedan aportar información. También se indicó que cualquier persona con datos sobre el caso puede acercarse a una sede policial .

A su vez, la describieron con una altura de cerca de 60 centímetros, de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño largo y ondulado hasta los hombros y ojos marrones. Vestía un body gris al momento de su desaparición.

En diálogo con TN, su mamá relató los minutos posteriores a su desaparición: “Empecé a gritarle a los vecinos que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba”, explicó.

Embed - Ministerio de Seguridad Nacional on Instagram: "ALERTA SOFÍA Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134." View this post on Instagram

“No sé qué pasó con mi hija, para mí me la han llevado”, expresó, luego de que surgieran sospechas entre los vecinos sobre un circo instalado en la zona que no se había visto antes. De acuerdo a su relato y los rumores, existe la posibilidad de que su hija estuviera en ese lugar. Sin embargo, “la Policía dice que investigaron y que no vieron nada”.

Al haber desaparecido en su casa, su familia teme que sea debido a un rapto: “Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos”, expresó su tía, Florencia.

“Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”, insistió su tía. Por otro lado, descartó la existencia de conflictos previos que explicaran la desaparición y aseguró que se trata de una familia trabajadora: “Están destruidos. Mi hermana no puede más, necesita que su hija aparezca sana y salva. Somos un montón de vecinos buscándola".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034419865193214332&partner=&hide_thread=false BÚSQUEDA DE PERSONA DESAPARECIDA



Se solicita a la comunidad cualquier tipo de información para dar con el paradero de ESMERALDA MARISA PEREYRA LÓPEZ de 2 años edad, la cual mide 60 cm de estatura, tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body color gris. Fue vista por… pic.twitter.com/vuZ1Q5C1BU — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 19, 2026

Tras la Alerta Sofía, los protocolos a seguir

Como parte del protocolo, las autoridades le pidieron a Tania que permaneciera en su casa mientras ellos avanzaban. A la par, se llevaron ropa y zapatillas que la menor había usado el martes, previo a su desaparición, para la búsqueda de rastro con olor de referencia.



"Me pidieron la ropita que estuvo usando el día de ayer (martes). No me dejaron hacer nada, me dicen que me quede tranquila, que ellos iban a hacer su trabajo", sostuvo la mamá. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, interviene en el caso.



Por otro lado, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablos Quinteros, expresó públicamente su preocupación y explicó que la alerta emitida tiene como objetivo “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente”.

El funcionario detalló que el operativo incluye la utilización de drones con visión nocturna, rastrillajes por el río y la participación de Bomberos Voluntarios, el DUAR y equipos de rescate. En total, más de 100 personas trabajan de manera coordinada en la búsqueda, con despliegue continuo durante la noche.