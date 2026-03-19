Cómo fue el operativo de búsqueda para encontrar a Esmeralda, la niña desaparecida en Cosquín

La niña de 2 años fue localizada en un descampado a 800 metros de su vivienda y trasladada al Hospital Domingo Funes en buen estado de salud.

Esmeralda Pereyra López apareció sana y salva después de desaparecer el miércoles 18 de marzo de su casa en el barrio San José Obrero , en Cosquín , Córdoba.

La niña de dos años había sido vista por última vez alrededor de las 14:30 horas , mientras estaba junto a su hermano. La menor se extravió de manera repentina, sin que ningún familiar advirtiera su salida.

La búsqueda movilizó a más de 90 efectivos de distintas fuerzas policiales, drones con detección térmica, perros rastreadores, patrullajes peatonales y controles en rutas.

Después de más de 20 horas de tensión, fue encontrada en un descampado a unos 800 metros de su domicilio , en una zona que previamente había sido rastrillada. A continuación, conocé los detalles.

El operativo para encontrar a Esmeralda se desplegó de manera inmediata después de la denuncia presentada por su madre, Tiana López, alrededor de las 16:00 .

"Alguien me sacó a mi hija", afirmó la mujer en una entrevista con Todo Noticias (TN), donde, además, explicó que ella y la nena viven en la casa de sus padres, en pleno descampado.

"Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo", expresó con angustia.

Personal de la policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) comenzaron con la búsqueda coordinada, que incluyó patrullajes, revisión de casas y terrenos con vegetación, y el uso de tecnología avanzada como drones con cámaras térmicas y perros.

Los controles vehiculares se extendieron a rutas clave, incluyendo la autopista Córdoba–Carlos Paz y la ruta 28; mientras que la Fiscalía de Cosquín trabajó junto con la Policía Federal para analizar teléfonos y rastrear señales de telefonía móvil.

caso esmeralda

Paralelamente, se activó la Alerta Sofía, difundiendo la imagen de Esmeralda en aeropuertos, autopistas y fronteras. Durante toda la noche, los vecinos se organizaron para recorrer la zona y aportar datos a las autoridades.

A lo largo de estas 20 horas, se revisaron sitios específicos que habían sido mencionados en hipótesis iniciales, incluyendo un circo que se encontraba en la zona y fue inspeccionado por completo sin arrojar resultados positivos.

"El circo fue requisado y si lo tenemos que hacer una, dos y diez veces lo volveremos a hacer. Me parece que en estos casos tenemos que dejar que la Fiscalía actúe, vamos a estar acompañando con la Policía de Córdoba", señaló a la prensa Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba.

Dónde apareció Esmeralda

Esmeralda fue localizada en un descampado cercano a su domicilio, a unos 800 metros de distancia y en una zona que ya había sido rastrillada.

La niña se encontraba en buen estado de salud, con un pequeño raspón en la ceja, y fue trasladada de inmediato al Hospital Domingo Funes en Santa María de Punilla para una revisión médica completa. El viaje se realizó en ambulancia y estuvo acompañado por la fiscal a cargo de la investigación, así como por sus padres.

Las autoridades policiales continúan realizando pericias para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

"Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, quien me comunicó el hallazgo. Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: E. apareció", escribió la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, en X.