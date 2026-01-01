Cómo sigue la salud de Christian Petersen: qué dice el último parte médico + Seguir en









El famoso chef permanece bajo observación médica tras la descompensación que sufrió en una excursión en la Patagonia.

Debido a la complejidad del cuadro, el chef fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires el 26 de diciembre, donde se le ajustó el tratamiento y se evaluaron exámenes más especializados.

El reconocido chef argentino Christian Petersen, de 56 años, continúa internado y clínicamente estable en el Hospital Alemán de Buenos Aires, según el último parte médico difundido por la institución el este miércoles.

La salud de Christian Petersen: cómo sigue su situación El comunicado oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri, indica que Petersen permanece internado bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario y que su evolución clínica se mantiene estable. En el parte se aclara que se continúan realizando estudios conforme a los protocolos habituales para este tipo de casos.

Desde el hospital resaltaron su acompañamiento a la familia, al tiempo que reiteraron el compromiso de respetar la confidencialidad de la información médica y mantener una comunicación permanente con los allegados del chef.

Cómo comenzó el problema de salud de Petersen El origen del cuadro clínico de Petersen se remonta al 12 de diciembre, cuando sufrió una **descompensación física durante una excursión para ascender al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

ebió ser asistido por guías. Fue trasladado inicialmente al hospital de Junín de los Andes y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó en unidad de terapia intensiva tras presentar complicaciones que incluyeron una falla multiorgánica.

Christian Petersen Christian Petersen. Cba24 Fuentes médicas señalan que desde su llegada a Buenos Aires no se registraron complicaciones graves adicionales y que su evolución ha sido estable, aunque aún bajo control médico constante y la realización de estudios complementarios para monitorear su recuperación. A lo largo de las últimas semanas, la familia de Petersen ha mantenido una posición de cautela en torno a los detalles del cuadro clínico, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y solicitando respeto por la privacidad del proceso de recuperación. El nuevo parte médico difundido en la víspera del inicio de 2026 busca dar tranquilidad a sus colegas del ambiente gastronómico y al público en general, que siguieron con preocupación la evolución del chef tras su grave episodio en la montaña. Qué sigue en las próximas horas Los médicos continúan realizando estudios conforme a lo planificado para evaluar su evolución y determinar los próximos pasos del tratamiento. Por el momento, el foco está puesto en mantener la estabilidad clínica y monitorear cualquier eventualidad que pueda surgir en las próximas jornadas.

