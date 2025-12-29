Nuevo parte médico de Christian Petersen: continúa internado en el Hospital Alemán y permanece estable + Seguir en









El Hospital Alemán de Buenos Aires informó que el chef sigue internado en unidad coronaria, con estabilidad hemodinámica y bajo control clínico permanente, mientras se prevén nuevos estudios en las próximas 48 horas.

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán. X

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este lunes un nuevo parte médico sobre la evolución de Christian Petersen, en el que confirmó que el chef permanece internado en unidad coronaria, con estabilidad hemodinámica, bajo control clínico permanente y con estudios complementarios programados según los protocolos habituales de atención.

El comunicado oficial, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), detalló que, en el marco del seguimiento médico, “se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas”, y remarcó que la institución preservará el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia, por lo que no se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica.

El traslado de Christian Petersen a Buenos Aires parte medico petersen El mensaje de la familia de Christian Petersen. El traslado de Petersen a Buenos Aires se concretó el viernes 26 de diciembre mediante un avión sanitario, proceso que se desarrolló sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Previamente, el chef había sido atendido en los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en particular en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef y solicitó la intervención de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia a un hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo.

Luego de ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por un cuadro de falla multiorgánica, que comprometió al menos dos órganos vitales y requirió intervención inmediata. Un parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo había confirmado un estado reservado e instado al máximo respeto por la privacidad del paciente.

Christian Petersen Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica el 12 de diciembre. NA Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una estricta política de confidencialidad, centrada en el acompañamiento y la recuperación. En ese marco, el entorno íntimo de Petersen expresó su agradecimiento a los profesionales que lo atendieron. En un mensaje difundido antes de las fiestas, la familia señaló: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Su hermano, Roberto Petersen, también destacó la dedicación del personal médico, la fortaleza de Christian y el apoyo recibido. Además, se subrayó el rol de Sofía Zelaschi, esposa del chef, como pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja mantenía proyectos personales y profesionales previos al incidente, entre ellos la gestión de un restaurante en Buenos Aires, desarrollos televisivos y planes de viaje, hoy en pausa mientras continúa la evolución clínica. Qué se sabe del episodio en el volcán Lanín Días atrás, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), delegación San Martín de los Andes, emitió un comunicado en el que precisó que Petersen no presentó arritmias ni síntomas compatibles con un ACV durante el primer día de ascenso, y que descendió inicialmente en buenas condiciones generales. No obstante, durante la expedición se detectaron cambios de conducta inesperados, lo que llevó a interrumpir la actividad. El cuadro se agravó horas más tarde y motivó la intervención de Gendarmería y su posterior internación. Luego de un primer parte médico que habló de estado reservado y falla multiorgánica, la familia decidió mantener silencio sobre la evolución clínica. El comunicado posterior, en cambio, marcó un cambio de tono y aportó tranquilidad respecto de la recuperación de uno de los chefs más reconocidos del país.

