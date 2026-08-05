Cambios en ANSES: así queda el cronograma de cobro de agosto por el feriado del 17 + Agregar ámbito en









La actividad bancaria se interrumpirá y los depósitos previstos para esa jornada pasan a acreditarse al siguiente día hábil.

El feriado nacional del 17 de agosto modifica el esquema habitual de acreditaciones y obliga a reprogramar parte del cronograma mensual de ANSES.

ANSES confirmó que el calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones, debido al feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al no haber actividad bancaria ese día, el organismo reprogramó algunas acreditaciones para garantizar que los beneficiarios cobren en la siguiente jornada hábil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio impacta principalmente sobre las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, ya que el cronograma se interrumpe después de los pagos correspondientes al viernes 14 de agosto y se retoma el martes 18. El resto de las prestaciones mantiene la misma lógica, respetando el orden establecido por la terminación del DNI.

Los haberes de agosto incorporan el aumento por movilidad correspondiente y, en el caso de los jubilados que reúnen las condiciones establecidas por el Gobierno nacional, también continúa el pago del bono extraordinario. Las fechas de acreditación pueden consultarse desde el calendario oficial publicado por ANSES y a través de la plataforma Mi ANSES.

ANSES Por qué se suspenden los pagos de jubilaciones en la tercera semana de agosto La modificación del cronograma responde exclusivamente al feriado nacional del 17 de agosto. Durante esa jornada no funcionan las entidades bancarias, por lo que ANSES no puede efectuar acreditaciones de haberes previstas para ese día.

En consecuencia, el calendario se interrumpe después del viernes 14 de agosto y vuelve a ponerse en marcha el martes 18, primer día hábil posterior al feriado. Esa reprogramación alcanza a todas las prestaciones que debían pagarse durante esa semana y explica por qué algunos beneficiarios cobran un día más tarde respecto del esquema habitual.

Calendario completo de ANSES según la terminación del DNI Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 4: 14 de agosto

14 de agosto DNI terminados en 5: 18 de agosto

18 de agosto DNI terminados en 6: 19 de agosto

19 de agosto DNI terminados en 7: 20 de agosto

20 de agosto DNI terminados en 8: 21 de agosto

21 de agosto DNI terminados en 9: 24 de agosto Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

25 de agosto DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

26 de agosto DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

27 de agosto DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0 : 10 de agosto

: 10 de agosto DNI terminados en 1 : 11 de agosto

: 11 de agosto DNI terminados en 2 : 12 de agosto

: 12 de agosto DNI terminados en 3 : 13 de agosto

: 13 de agosto DNI terminados en 4 : 14 de agosto

: 14 de agosto DNI terminados en 5 : 18 de agosto

: 18 de agosto DNI terminados en 6 : 19 de agosto

: 19 de agosto DNI terminados en 7 : 20 de agosto

: 20 de agosto DNI terminados en 8 : 21 de agosto

: 21 de agosto DNI terminados en 9: 24 de agosto Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1 : 10 de agosto

y : 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 11 de agosto

y : 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 12 de agosto

y : 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 13 de agosto

y : 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en agosto Las Pensiones No Contributivas (PNC) son una de las primeras prestaciones que liquida ANSES durante cada mes. El calendario oficial de agosto establece las siguientes fechas: DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos, entre otras prestaciones incluidas en el régimen de Pensiones No Contributivas. Los pagos se depositan automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario. ANSES recomienda consultar la fecha individual de cobro mediante Mi ANSES para verificar la acreditación y acceder al detalle de la liquidación mensual. ANSES ¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día de la acreditación? No. ANSES aclara que no existe obligación de retirar el dinero el mismo día en que se acredita el haber. Una vez realizado el depósito, los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria del beneficiario y pueden extraerse cuando resulte más conveniente. Esto significa que quienes no puedan moverse hasta al banco o al cajero automático durante la fecha asignada por el calendario no pierden el beneficio. El dinero sigue disponible para su uso mediante extracción en efectivo, compras con tarjeta de débito o transferencias bancarias. El organismo recomienda evitar acudir a las sucursales únicamente el día de cobro para reducir demoras y aglomeraciones, especialmente en las jornadas con mayor cantidad de beneficiarios. Además, recuerda que toda la información sobre fechas de pago, montos y recibos de haberes puede consultarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.