Qué hacer si ANSES te dio de baja la pensión: cómo hacer el reclamo

Pueden suspenderse por distintos motivos vinculados con controles, documentación o requisitos. Qué revisar y cómo solicitar una nueva evaluación.

Los titulares de una Pensión No Contributiva pueden solicitar la revisión de una baja y presentar documentación para respaldar la continuidad del beneficio.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) representan un ingreso fundamental para personas que no cuentan con una cobertura previsional y cumplen con las condiciones establecidas para acceder a este tipo de asistencia. Por eso, una interrupción en el pago puede generar preocupación entre los titulares.

Ante una baja, lo primero es determinar cuál fue la causa de la medida. La información puede consultarse en los canales oficiales , donde figura la resolución correspondiente y la fecha en que fue notificada al beneficiario.

Si la persona considera que la suspensión fue incorrecta o que continúa reuniendo las condiciones exigidas, puede iniciar un reclamo administrativo. Para hacerlo, deberá presentar elementos que permitan acreditar su situación y solicitar que el organismo vuelva a analizar el caso.

Las bajas pueden producirse luego de controles destinados a verificar que los titulares continúen cumpliendo las condiciones necesarias para recibir la prestación. En algunos casos, el problema surge por no completar una instancia requerida dentro del plazo establecido.

Entre las situaciones que pueden derivar en la suspensión se encuentra la inasistencia a un turno médico asignado , así como la falta de presentación de documentación solicitada durante el proceso de revisión. También puede observarse la situación socioeconómica del beneficiario para determinar si mantiene los requisitos correspondientes.

Para conocer el motivo concreto de una baja, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí debe revisar la notificación y la resolución relacionada con la prestación. También puede solicitar información en una oficina del organismo.

El rol de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Las revisiones de las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral forman parte de los controles impulsados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto con los organismos involucrados en la administración de las prestaciones.

Durante estas auditorías se busca comprobar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones que justificaron el otorgamiento de la pensión. Para eso, pueden solicitarse evaluaciones médicas, documentación respaldatoria y diferentes comprobantes relacionados con la situación del titular.

No asistir a una instancia de control o no responder a un requerimiento puede generar inconvenientes con la continuidad del beneficio. Por este motivo, ante una convocatoria, es importante revisar la información recibida y cumplir con las indicaciones dentro de los plazos establecidos.

Cambios en el IPS para percibir jubilaciones y pensiones a través de un poder.

La importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) actualizado

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es uno de los documentos que puede resultar relevante para acreditar la situación de una persona que recibe una pensión vinculada con discapacidad. Mantenerlo vigente permite contar con una constancia actualizada de la condición reconocida.

La falta de documentación vigente puede convertirse en un obstáculo durante una instancia de revisión, especialmente cuando el organismo solicita información adicional para verificar que continúan dadas las condiciones correspondientes a la prestación.

Por eso, si el beneficiario fue notificado de una suspensión, es conveniente reunir el CUD y el resto de los antecedentes médicos disponibles antes de presentar un reclamo. Estudios, certificados profesionales y otros informes pueden servir como respaldo para solicitar que se revise la decisión.

Qué vías de reclamo existen para pedir la revisión del caso

El titular de una PNC tiene la posibilidad de presentar un reclamo administrativo cuando considera que la baja no corresponde. Según la información proporcionada, el pedido debe realizarse dentro de los 60 días desde la notificación de la medida.

Para iniciar el procedimiento, primero hay que consultar en Mi ANSES la resolución que determinó la suspensión. Luego, se debe reunir la documentación que permita fundamentar el pedido, como certificados médicos, estudios, CUD vigente, constancias socioeconómicas u otros elementos relacionados con el caso.

El reclamo debe realizarse por escrito y estar firmado por el titular o su representante legal. Puede presentarse mediante los canales digitales habilitados o de manera presencial en una oficina de ANSES. Al finalizar, es importante conservar el número de expediente para poder consultar posteriormente el estado de la solicitud.

Si la baja fue consecuencia de una documentación faltante o de una situación que puede acreditarse, presentar los respaldos correspondientes permite que el organismo cuente con nuevos elementos para evaluar la continuidad de la prestación. Mientras se espera una respuesta, resulta fundamental conservar las constancias de cada presentación realizada.