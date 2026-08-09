¿Cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar el SUAF de ANSES?

Los límites rigen desde agosto tras el aumento del 1,89% por movilidad y alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios.

ANSES actualizó los límites de ingresos para acceder al SUAF en agosto. Qué cambia, quiénes mantienen el beneficio y cuáles son las excepciones.

ANSES aplicó desde agosto una actualización del 1,89% en las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en línea con la movilidad mensual determinada por la inflación de junio. La medida no solo modificó los montos que perciben los beneficiarios, sino también los límites de ingresos que establecen quiénes pueden acceder al beneficio.

El SUAF está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de determinadas prestaciones de ANSES. Sin embargo, para cobrar las asignaciones es necesario cumplir con las escalas de ingresos fijadas por el organismo. Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual establecido, se pierde el derecho al cobro , independientemente del ingreso total del hogar.

La actualización de agosto también mantuvo una excepción importante : las familias que perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad siguen sin un límite máximo de ingreso del grupo familiar para acceder a la prestación, aunque deben cumplir con el resto de los requisitos exigidos por ANSES.

Con los valores vigentes desde agosto, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo para acceder a las Asignaciones Familiares quedó establecido en $6.184.732 mensuales , mientras que el tope individual pasó a ser de $3.092.203 . Si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese ingreso individual, la asignación deja de corresponder , aunque la suma de ambos ingresos no exceda el límite general.

Para agosto, los rangos empiezan con grupos familiares de hasta $1.167.863 , que reciben el monto más alto por hijo, y disminuyen progresivamente a medida que aumentan los ingresos. Quienes hayan tenido un incremento salarial durante los últimos meses deberían verificar si siguen dentro de los límites establecidos. En caso de superar alguno de los topes, ANSES suspenderá el pago de la asignación hasta que la situación vuelva a encuadrarse dentro de los parámetros vigentes.

¿A quiénes les corresponde cobrar las asignaciones familiares?

Pueden acceder al beneficio los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y quienes perciben una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El monto mensual varía según el ingreso del grupo familiar, la zona de residencia y el tipo de asignación. Además de la Asignación Familiar por Hijo, el sistema contempla beneficios por nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, ayuda escolar anual e hijo con discapacidad, entre otros. Cada prestación posee requisitos específicos y documentación particular para su otorgamiento.

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Excepciones al límite de ingresos: asignación por hijo con discapacidad

Una de las principales diferencias dentro del régimen de Asignaciones Familiares es la correspondiente a la Asignación por Hijo con Discapacidad. En este caso, no existe un límite máximo de Ingreso del Grupo Familiar para acceder a la prestación. Es decir, el beneficio puede otorgarse aunque el hogar supere el tope general previsto para el resto de las asignaciones. Sin embargo, sí continúa vigente el control del ingreso individual máximo y es obligatorio contar con la autorización correspondiente y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El monto de esta asignación es considerablemente superior al de la Asignación Familiar por Hijo tradicional debido a las características de la prestación. Además, puede percibirse sin límite de edad mientras se mantengan las condiciones previstas por la normativa vigente. ANSES recuerda que las autorizaciones por discapacidad pueden solicitarse desde Mi ANSES o mediante un turno presencial cuando el trámite requiera presentar documentación adicional.

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Cómo tramitar el Formulario Madres en ANSES

El Formulario Madres (PS 2.73) permite modificar la persona que percibe las asignaciones familiares cuando corresponde que el beneficio sea cobrado por la madre, independientemente de quién tenga registrado al menor como carga de familia. Este trámite suele utilizarse cuando los padres están separados, existe un cambio en el cuidado del hijo o se busca adecuar el pago de la asignación a la situación familiar vigente. Para iniciarlo es necesario completar el formulario oficial, presentar la documentación respaldatoria y acreditar el vínculo ante ANSES.

La gestión puede requerir turno presencial, dependiendo de la documentación que deba presentarse y de la situación particular del grupo familiar. Antes de ir a una oficina, ANSES recomienda consultar desde Mi ANSES si el trámite puede iniciarse de manera digital o si es necesario obtener una cita previa.