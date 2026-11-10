Cómo va a estar el clima en Luján durante la misa del papa León XIV + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y chance de chaparrones leves el miércoles 11 de noviembre a las 10, horario de la misa papal.

Si bien las probabilidades son bajas, se pueden esperar algunas lloviznas durante la misa de León XIV en Luján. Imagen: Luis Argerich

La misa que presidirá el papa León XIV el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, será el cierre de su visita apostólica a la Argentina. Miles de fieles se congregarán en un evento al aire libre, por lo que el pronóstico del tiempo resulta clave para quienes planean asistir.

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Desde la organización y las autoridades se insiste en la importancia de consultar las condiciones meteorológicas con anticipación, ya que la concentración de peregrinos y los operativos de seguridad hacen que cualquier variable climática pueda incidir en la experiencia de los asistentes.

Cómo estará el tiempo durante la misa Según el Servicio Meteorológico Nacional y los modelos consultados para la zona de Luján y el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, temperaturas entre 16 °C y 18 °C a primera hora de la mañana y una máxima que podría alcanzar los 28 °C.

Existe probabilidad de chaparrones o lloviznas leves (entre 10 % y 40 % según los reportes), más concentrada en la madrugada y la mañana, aunque no se esperan lluvias intensas ni generalizadas durante el horario de la celebración.

Recomendaciones para los peregrinos La misa se desarrollará al aire libre y se espera una gran concurrencia, por lo que es fundamental prepararse con anticipación. El Servicio Meteorológico Nacional y la organización de la visita recomiendan tener en cuenta las condiciones previstas para esa jornada y planificar la vestimenta y los elementos a llevar.

Además de consultar el pronóstico actualizado el mismo día, se sugiere llegar con tiempo suficiente, ya que los accesos tendrán controles y recorridos peatonales. Quienes asistan deberán priorizar la comodidad y la seguridad personal, especialmente si permanecen varias horas en el lugar. Entre las recomendaciones principales se destacan: llevar ropa liviana y cómoda , preferentemente en capas, para adaptarse a posibles cambios de temperatura entre la mañana y el mediodía.

, preferentemente en capas, para adaptarse a posibles cambios de temperatura entre la mañana y el mediodía. incluir un abrigo liviano, campera impermeable o paraguas plegable ante la chance de lloviznas o chaparrones.

ante la chance de lloviznas o chaparrones. usar calzado cómodo y cerrado , ya que se prevé caminar distancias variables y permanecer de pie durante la celebración.

, ya que se prevé caminar distancias variables y permanecer de pie durante la celebración. llevar protector solar, gorra o sombrero y repelente , considerando la exposición prolongada al aire libre.

, considerando la exposición prolongada al aire libre. contar con una botella de agua reutilizable y, de ser necesario, algo ligero para comer, respetando las indicaciones sobre objetos permitidos.

y, de ser necesario, algo ligero para comer, respetando las indicaciones sobre objetos permitidos. verificar la documentación personal (DNI) y revisar la lista de elementos prohibidos publicada por la organización.

publicada por la organización. consultar las últimas actualizaciones del SMN y del sitio oficial de la visita antes de salir, para anticipar cualquier modificación en las condiciones del tiempo o en los accesos.