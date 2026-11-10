La misa que presidirá el papa León XIV el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, será el cierre de su visita apostólica a la Argentina. Miles de fieles se congregarán en un evento al aire libre, por lo que el pronóstico del tiempo resulta clave para quienes planean asistir.
Cómo va a estar el clima en Luján durante la misa del papa León XIV
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y chance de chaparrones leves el miércoles 11 de noviembre a las 10, horario de la misa papal.
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Desde la organización y las autoridades se insiste en la importancia de consultar las condiciones meteorológicas con anticipación, ya que la concentración de peregrinos y los operativos de seguridad hacen que cualquier variable climática pueda incidir en la experiencia de los asistentes.
Cómo estará el tiempo durante la misa
Según el Servicio Meteorológico Nacional y los modelos consultados para la zona de Luján y el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, temperaturas entre 16 °C y 18 °C a primera hora de la mañana y una máxima que podría alcanzar los 28 °C.
Existe probabilidad de chaparrones o lloviznas leves (entre 10 % y 40 % según los reportes), más concentrada en la madrugada y la mañana, aunque no se esperan lluvias intensas ni generalizadas durante el horario de la celebración.
Recomendaciones para los peregrinos
La misa se desarrollará al aire libre y se espera una gran concurrencia, por lo que es fundamental prepararse con anticipación. El Servicio Meteorológico Nacional y la organización de la visita recomiendan tener en cuenta las condiciones previstas para esa jornada y planificar la vestimenta y los elementos a llevar.
Además de consultar el pronóstico actualizado el mismo día, se sugiere llegar con tiempo suficiente, ya que los accesos tendrán controles y recorridos peatonales. Quienes asistan deberán priorizar la comodidad y la seguridad personal, especialmente si permanecen varias horas en el lugar.
Entre las recomendaciones principales se destacan:
- llevar ropa liviana y cómoda, preferentemente en capas, para adaptarse a posibles cambios de temperatura entre la mañana y el mediodía.
- incluir un abrigo liviano, campera impermeable o paraguas plegable ante la chance de lloviznas o chaparrones.
- usar calzado cómodo y cerrado, ya que se prevé caminar distancias variables y permanecer de pie durante la celebración.
- llevar protector solar, gorra o sombrero y repelente, considerando la exposición prolongada al aire libre.
- contar con una botella de agua reutilizable y, de ser necesario, algo ligero para comer, respetando las indicaciones sobre objetos permitidos.
- verificar la documentación personal (DNI) y revisar la lista de elementos prohibidos publicada por la organización.
- consultar las últimas actualizaciones del SMN y del sitio oficial de la visita antes de salir, para anticipar cualquier modificación en las condiciones del tiempo o en los accesos.