Murió monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

Tenía 83 años y condujo la Arquidiócesis platense durante 18 años. Fue una de las voces más conservadoras de la Iglesia argentina en debates como el aborto y el matrimonio igualitario.

Monseñor Héctor Rubén Aguer , arzobispo emérito de La Plata, murió este martes a los 83 años , según informó la Cancillería del Arzobispado de La Plata . La noticia se conoció en plena visita del papa León XIV a la Argentina , en la víspera de la misa que el Pontífice celebrará en Luján.

“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer”, señala el comunicado, firmado por el actual arzobispo platense, Gustavo Carrara , sus obispos auxiliares, Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, y otros miembros del clero local.

“Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”, expresaron desde la Arquidiócesis, que convocó a los fieles a rezar por su descanso eterno y por “el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos”.

Aguer asumió al frente de la Arquidiócesis de La Plata el 12 de junio de 2000, en reemplazo de Carlos Galán, que había dejado el cargo al llegar al límite de edad. Antes había sido obispo auxiliar de Buenos Aires, designado por Juan Pablo II en febrero de 1992, y recibió la ordenación episcopal en la Catedral porteña el 4 de abril de ese año de manos del entonces cardenal primado Antonio Quarracino.

Durante sus 18 años al frente de la Iglesia platense se convirtió en una de las figuras más conservadoras del episcopado argentino. Fue una de las voces más duras contra la despenalización del aborto durante el debate de 2018 en el Congreso y cuestionó el matrimonio igualitario, el reparto de preservativos, la educación sexual en las escuelas y los avances en los derechos de la comunidad LGBT .

En 2017 llegó a prohibir en los colegios católicos de La Plata cualquier referencia a la “teoría de género”, a la que acusó de pretender “negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer”.

Sus declaraciones solían desatar escándalos más allá de la Iglesia. En 2016, una columna en la que denunciaba la “cultura fornicaria” y una entrevista en la que calificó la masturbación de “animaloide” llevaron a la Comunidad Homosexual Argentina a anunciar una denuncia ante el INADI. Al año siguiente atribuyó los femicidios a “la desaparición del matrimonio” y vinculó los abusos sexuales contra menores con la disolución de la familia. En la misma entrevista reconoció que no ordenaba seminaristas que no le dijeran que “les gustan las chicas”.

En mayo de 2018, al cumplir 75 años, presentó su renuncia ante el papa Francisco, como establece el Código de Derecho Canónico para los obispos que alcanzan esa edad.

Lejos de llamarse a silencio tras su retiro, Aguer mantuvo una postura abiertamente crítica hacia Roma. En 2019 sostuvo que el entonces presidente electo, Alberto Fernández, “tendría que estar excomulgado” si impulsaba la legalización del aborto. Y en diciembre de 2023, cuando el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a cargo de su sucesor en La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, habilitó la bendición de parejas del mismo sexo, escribió que la declaración Fiducia supplicans “no debe ser obedecida”.

En mayo de 2024, en un texto publicado por el sitio ultraconservador estadounidense LifeSiteNews, apuntó contra lo que llamó la “burocracia progresista instalada en Roma”, a la que acusó de “cancelar” a quienes buscan servir a Jesucristo “desde la ortodoxia y la Tradición”. Como ejemplos, mencionó al cardenal Raymond Burke, privado de su salario y de su departamento en Roma; a Gerhard Müller, que no fue convocado para un nuevo mandato en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y a los obispos Joseph Strickland, de Texas, y Daniel Fernández Torres, de Puerto Rico, que según él “fueron cancelados”.

Ese mismo año cuestionó a Francisco por apartar al arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre. “Los sacerdotes y los demás fieles de La Plata merecen una explicación”, reclamó.

En su artículo de LifeSiteNews también había cuestionado el rumbo de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y sostuvo que el “humo de Satanás”, la célebre expresión del papa Pablo VI, la había afectado profundamente. Y trazó un paralelismo con la política argentina para describir el gobierno del Papa: “Hay en la jerarquía un planteamiento peronista, implacable con el enemigo e infinitamente indulgente con los aliados”.