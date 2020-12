Lanzan un sitio web para acortar la distancia entre productores populares y consumidores

La iniciativa nació de la asociación civil Instituto para la Producción Popular (IPP) y busca "ser un intermediación solidaria para llegar con precios justos tanto para que el productor reciba lo que debe recibir como para que el consumidor no pague de más", explicó a Télam Silvia Berra, coordinadora del programa Tod@s Comen.

IPP se propone beneficiar a los productores populares (aquellos que no aparecen en las góndolas de los hipermercados, porque no pueden o no quieren aceptar las condiciones de compra que esas corporaciones establecen) y permitir a los consumidores acceder a estos productos de buena calidad y al mejor precio de mercado.

Este programa nació en el año 2018 orientado a un público vulnerable con almacenes populares que funcionan en centros ubicados en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Previo al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por las autoridades el 20 de marzo pasado por la pandemia del coronavirus, "nos movíamos por nodos o almacenes populares y muchos tuvieron que cerrar porque funcionaban en centros culturales, domicilios particulares, organizaciones sociales, unidades básicas que se vieron afectados, aunque pudieron continuar trabajando", relató Berra.

En la misma línea, explicó que por la pandemia "esas bocas de expendio se vieron bastante afectadas entonces buscamos una alternativa para, en este contexto, poder llegar más fácilmente a los consumidores".

"La logística la ponemos nosotros y vendemos directo al precio consumidor porque en esta lógica de almacenes o nodos, una parte del margen, que no le decimos ganancia sino margen operativo, queda para el nodo", explicó.

"Organizamos la logística nosotros y, desde la página web, vendemos el precio al consumidor tal cual venden en los nodos", añadió.

Todos Comen tiene una tienda online que puede visitarse en todoscomen.produccionpopular.org.ar.