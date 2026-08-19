Continúa el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: siguen las indagatorias y comienzan a declarar los testigos

El acusado se negó a declarar durante la primera audiencia. Permanece detenido en la cárcel de Ezeiza.

El juicio oral contra Aníbal Lotocki continuará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires por la muerte de Rodolfo Christian Zárate y las lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes durante diferentes procedimientos médicos.

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La nueva audiencia tendrá lugar este 19 de agosto y estará destinada, en principio, a completar las indagatorias de los restantes acusados. Una vez finalizada esa instancia, está previsto que el tribunal dé comienzo a la declaración de los testigos convocados para el debate.

Lotocki se negó a declarar durante la primera audiencia y únicamente brindó sus datos personales ante los jueces. La misma decisión adoptaron otras dos de las personas que llegaron acusadas al proceso.

Además del cirujano, el juicio alcanza a Andrea Isabel Torelli , contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO) ; el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García ; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín ; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos ; y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández .

Todos ellos quedaron señalados en la causa por su presunta responsabilidad en el homicidio de Zárate , quien tenía 50 años .

Lotocki es acusado por atentar contra la vida de varios pacientes.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por encubrimiento agravado. La investigación sostuvo que habría ocultado el teléfono celular de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

Durante la audiencia de la semana pasada, Lotocki, Torelli y Krzeczek se negaron a prestar declaración indagatoria. El principal acusado se ubicó frente al tribunal, aunque se limitó a responder las preguntas relacionadas con su información personal.

La jornada de este miércoles continuará entonces con la posibilidad de que declaren los demás imputados. Posteriormente, el proceso ingresará en la etapa testimonial, una instancia central para reconstruir las circunstancias investigadas.

Lotocki será trasladado desde la cárcel de Ezeiza

Para cada una de las audiencias, Lotocki deberá ser trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza hasta la sede judicial ubicada en Lavalle 1171, en el microcentro porteño.

El operativo se realizará bajo una fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el traslado y la permanencia del acusado en el edificio judicial.

El tribunal encargado de llevar adelante el debate está integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) interviene María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El proceso busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Cristian Zárate y por las lesiones gravísimas atribuidas a distintos procedimientos realizados a otros cinco pacientes, mientras que la acusación contra Krzeczek se concentra en las supuestas maniobras posteriores para ocultar elementos relevantes para la investigación.