Juicio por la desaparición de Loan Peña: cuatro nuevos testigos declaran sobre los primeros días de la búsqueda y la "banda del hotel

La jornada busca reconstruir los episodios iniciales desde la última vez que se vio al niño. Entre los declarantes aparecen integrantes de las fuerzas federales.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que declararán cuatro testigos . La jornada buscará reconstruir diferentes episodios ocurridos durante los días posteriores a la desaparición del niño , desde los primeros rastrillajes hasta las actuaciones vinculadas con la denominada “banda del hotel” .

Entre las personas convocadas aparecen integrantes de fuerzas federales , personal sanitario y funcionarios que intervinieron en distintos momentos de la investigación. Maximiliano Aciares, Gabriel Arnaldo Pinolli, Ricardo Ramón Vázquez y Marcelo Daniel Román deberán prestar testimonio ante el tribunal.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña , en el paraje Algarrobal, localidad correntina de 9 de Julio . Desde entonces, su paradero continúa siendo una incógnita.

Uno de los testimonios previstos será el de Maximiliano Aciares , integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) , quien intervino en diferentes actuaciones incorporadas al expediente.

El funcionario realizó aportes relacionados con la distribución de las viviendas y la identificación de posibles testigos en los alrededores del naranjal y de la casa de Catalina Peña , dos lugares centrales para reconstruir los movimientos registrados durante la tarde de la desaparición.

Loan fue visto por última vez en junio de 2024. Archivo

Aciares también detalló la ubicación de distintas familias que residían en la zona y que fueron entrevistadas durante los primeros operativos. Su declaración permitirá volver sobre las tareas desplegadas para determinar quiénes pudieron observar movimientos relevantes antes y después de que se perdiera el rastro del niño.

Otro de los convocados será Gabriel Arnaldo Pinolli, agente de la Prefectura Naval Argentina, quien cumplió funciones de custodia en el hotel “Despertar del Iberá”.

Ese establecimiento adquirió relevancia dentro de la causa porque allí se alojaron algunas de las personas señaladas por la fiscalía como integrantes de la denominada “banda del hotel”.

Qué investiga la Justicia sobre la “banda del hotel”

De acuerdo con la acusación, personas que aseguraban representar a la Fundación Lucio Dupuy llevaron hasta ese alojamiento a diferentes testigos, entre ellos menores de edad y mujeres en situación de vulnerabilidad.

La hipótesis de los investigadores sostiene que esas maniobras tuvieron como objetivo influir sobre las declaraciones de los testigos y entorpecer la investigación por la desaparición de Loan.

En ese contexto, el testimonio de Pinolli estará relacionado con lo que pudo observar mientras se desempeñó como custodio del establecimiento y con las actividades desarrolladas allí durante aquellos días.

También deberá comparecer Ricardo Ramón Vázquez, chofer de ambulancia que intervino durante uno de los episodios ocurridos pocas horas después de la desaparición.

Durante la madrugada del 14 de junio de 2024, una falsa información sobre el supuesto hallazgo de Loan provocó la movilización de equipos sanitarios y efectivos policiales hasta la vivienda de la abuela del niño.

Vázquez llegó al lugar junto con otros profesionales, pero una vez allí constataron que la información no era verdadera. La Justicia buscará reconstruir a través de su declaración cómo se produjo aquella falsa alarma y qué ocurrió durante el procedimiento.

El cuarto testigo previsto para este miércoles será el comisario Marcelo Daniel Román, quien también deberá responder las preguntas de las partes durante la audiencia.

La declaración de Nicolás “El Americano” Soria

La nueva jornada se realizará después de que en la audiencia anterior decidiera declarar Nicolás “El Americano” Soria, empresario bonaerense dedicado a la logística internacional y uno de los detenidos acusados de integrar la denominada “banda del hotel”.

Soria rechazó las acusaciones en su contra y explicó cuáles fueron, según su versión, los motivos que lo llevaron a involucrarse personalmente en la búsqueda.

“Vine a 9 de Julio a buscar a Loan. En ese momento estaba pasando por un momento de mi vida en el que al tener muchas cosas, uno se empieza a preocupar por otras cosas que son más importantes, como es la vida de un menor. Mi trabajo como simple voluntario de O.U.R. (NdR: Operation Underground Railroad, según sus siglas en inglés; es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en Estados Unidos que tiene como misión principal combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores en todo el mundo), hizo que mi corazón y mi espíritu empezaran a tener una concepción de ciertas cuestiones con las cuales no se transa, como la desaparición de un menor y la violencia de género”, relató.

El acusado afirmó que desarrolló una “investigación como civil” enfocada principalmente en las personas que participaron del almuerzo familiar previo a la desaparición. “Iba preguntando, analizaba pistas que veía por internet. Creo que tengo una percepción sobre algunas características o situaciones que llevaba a apreciaciones totalmente válidas”, sostuvo.

Soria aseguró además que destinó aproximadamente $4 millones de su propio dinero a esas tareas. “Los fondos provenían de mis empresas. Me moví por diferentes pueblos, viajé a Misiones, Chaco, Formosa, Paraguay... Estuve en la frontera de Clorinda, en Asunción más de diez días siguiendo una pista, estuve en Goya”, concluyó.

Con los cuatro nuevos testimonios, el tribunal continuará reconstruyendo tanto las primeras horas de búsqueda como las actuaciones posteriores que, según la acusación, pudieron haber interferido en la investigación de uno de los casos que mantiene abierta la incógnita sobre qué ocurrió con Loan.