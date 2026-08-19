China acelera la carrera de robots humanoides y Unitree se dispara en su debut bursátil + Agregar ámbito en









La firma china de robótica debutó en bolsa con un salto superior al 600% y volvió a poner en el centro la competencia global por la inteligencia artificial física.

Archivo. China pisa fuerte en la industria robótica. Unitree

La industria de la robótica humanoide en China volvió a captar la atención mundial luego de que Unitree, una de sus compañías más avanzadas del sector, registrara un debut bursátil explosivo con subas superiores al 600% en la Bolsa de Shanghái. El fuerte desempeño refleja no solo el interés del mercado por este tipo de tecnología, sino también el crecimiento acelerado de un sector que el gobierno chino considera estratégico dentro de su plan de desarrollo industrial y tecnológico.

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La empresa, con sede en Hangzhou, se hizo conocida internacionalmente por sus robots capaces de realizar movimientos complejos como saltos, acrobacias y rutinas coreografiadas, que se volvieron virales en distintos eventos y exhibiciones durante el último año.

El salto del mercado y el entusiasmo inversor Durante su primera jornada de cotización, las acciones de Unitree llegaron a dispararse hasta un 629%, antes de moderar parte de las ganancias hacia el cierre. El comportamiento de la acción fue interpretado por analistas como una señal clara del creciente apetito por la denominada “IA física”, donde la inteligencia artificial se integra directamente con sistemas robóticos avanzados.

El debut se dio en el mercado STAR de Shanghái, un segmento orientado a empresas tecnológicas que busca impulsar el financiamiento de innovación en sectores estratégicos.

La empresa, con sede en Hangzhou, se hizo conocida internacionalmente por sus robots capaces de realizar movimientos complejos como saltos, acrobacias y rutinas coreografiadas, que se volvieron virales en distintos eventos y exhibiciones durante el último año. La compañía también aprovechó el impulso mediático para presentar nuevos desarrollos, entre ellos un robot humanoide denominado “Superman”, que según la firma es capaz de alcanzar altas velocidades de desplazamiento y ejecutar movimientos complejos como saltos y desplazamientos dinámicos.

Sin embargo, especialistas advierten que el sector todavía enfrenta desafíos clave, especialmente en lo que refiere a la autonomía real de los robots en entornos no controlados. Una industria en expansión global El avance de Unitree se enmarca dentro de una competencia tecnológica más amplia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial, automatización y robótica avanzada. En paralelo, otras compañías del país asiático también avanzan con desarrollos similares, mientras el gobierno impulsa políticas de apoyo al sector, que ya suma cientos de modelos y decenas de empresas activas en el segmento de humanoides. Aunque los avances en hardware son notorios, los expertos coinciden en que el principal desafío sigue siendo lograr que estas máquinas puedan desempeñar tareas complejas con verdadera autonomía y utilidad económica en la vida cotidiana. En ese contexto, el debut de Unitree no solo representa un hito financiero, sino también un nuevo capítulo en la carrera global por definir el futuro de la robótica y la inteligencia artificial aplicada.

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