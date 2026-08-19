Bitcoin opera con subas leves, mientras la SEC propone un nuevo marco regulatorio para los activos digitales

El regulador bursátil estadounidense presentó la "Regulación de Activos Cripto". En paralelo, Trump convocó a un encuentro en la Casa Blanca con ejecutivos del sector y la CFTC avanza en su propia agenda regulatoria, en un contexto marcado por la suba de rendimientos del Tesoro y la tensión en Medio Oriente.

Las criptomonedas cotizan con cautela este miércoles en un mercado atento a la presión en los bonos del Tesoro de Estados Unidos , las dudas en torno a la inteligencia artificial y el conflicto en Medio Oriente. Bitcoin (BTC) registra leves alzas, mientras que Ethereum (ETH) se desmarca con una suba del 1%. El resto de las altcoins opera con movimientos más acotados.

La criptomoneda más grande del mundo sube 0,4% a u$s64.800, tras subir 0,6% la semana pasada. Ethereum , la segunda criptomoneda del mundo, sube 1,2% a u$s1.935 tras un incremento de 0,8% los últimos siete días. Solana sube 2,2%, mientras que Hyperliquid cae 1,9%.

" El movimiento de recuperación perdió fuerza , pero la permanencia de BTC por encima de este nivel muestra que los compradores continúan defendiendo la zona", señaló la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama .

A pesar del entorno de cautela, destacó que los flujos hacia los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos siguen ofreciendo una señal positiva. "Estos productos registraron entradas por u$s189 millones el martes, después de u$s298 millones el lunes, lo que indica que la demanda institucional se mantiene resiliente incluso ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán", afirmó.

Destacó también la importancia que tendrá la publicación esta tarde las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) . "Los inversores de criptomonedas y acciones estarán atentos a cualquier señal sobre la trayectoria de la política monetaria , que podría ayudar a marcar el tono de los mercados durante esta semana", explicó.

Además, la anticipación de nuevas señales regulatorias desde la Casa Blanca y un clima generalizado de aversión al riesgo —impulsado por el alza de los rendimientos del Tesoro— mantienen al mercado cripto a la defensiva.

La SEC propone la "Regulación de Activos Cripto"

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó el martes nuevas reglas orientadas a crear un marco específico para ciertos contratos de inversión que involucran activos digitales.

La propuesta, denominada "Regulación de Activos Cripto", establecería dos exenciones a los requisitos de registro de valores: una permitiría a emisores elegibles recaudar hasta u$s5 millones en un período de cuatro años, mientras que la otra autorizaría ofertas de hasta u$s75 millones en cualquier período de 12 meses.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, indicó que la iniciativa busca ofrecer a los emprendedores cripto y a los participantes del mercado vías claras para captar capital bajo las leyes federales de valores.

Precisó además que el plan contempla un puerto seguro para los emisores una vez que hayan completado o abandonado definitivamente los esfuerzos de gestión esenciales comprometidos en un contrato de inversión.

Trump convoca a ejecutivos cripto a la Casa Blanca

El presidente norteamericano, Donald Trump, participará este miércoles en una sesión del comité de innovación recientemente creado por su administración, según informó Coindesk. El encuentro reunirá a directivos de empresas cripto y plataformas de mercados de predicción, junto a representantes de las finanzas tradicionales y el sector de inteligencia artificial.

La reunión en la Casa Blanca dará paso a una sesión de seguimiento en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) el día siguiente. El organismo, que supervisa el comité de innovación, utilizará el encuentro del jueves para avanzar en el debate sobre la regulación de criptomonedas.

Estos movimientos de la SEC y la CFTC se producen en un contexto en el que la CLARITY Act —la principal reforma regulatoria cripto impulsada en el Congreso— no logró avanzar en la cámara legislativa.