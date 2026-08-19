Juicio contra "Pity" Álvarez: cuatro policías declaran como testigos del crimen

El cantante es acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz. Los efectivos declarantes están vinculados al expediente.

El juicio oral contra Cristian Pity Álvarez continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que declararán cuatro testigos por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré , ubicado en Villa Lugano .

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La cuarta jornada del debate comenzará a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires . En esta oportunidad, está previsto que comparezcan cuatro efectivos policiales vinculados con el expediente.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego , luego de permanecer varios años sin poder afrontar el debate oral debido a su estado de salud.

Durante la audiencia anterior, realizada el viernes 14 de agosto , declaró Carlos Ulises Stiempcich , amigo de la víctima y una de las personas que presenció el enfrentamiento.

El testigo aseguró que intentó intervenir para separar la pelea entre Díaz y Álvarez. Según su declaración, el músico "le dio un disparo certero en el ojo" a Díaz y posteriormente lo remató con otras tres detonaciones.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré. La investigación judicial determinó que el cantante utilizó un arma de fuego durante el enfrentamiento.

Tras el episodio, Pity Álvarez permaneció prófugo durante varias horas hasta que se presentó ante las autoridades y confesó el crimen. Desde entonces, la causa atravesó diferentes instancias y sufrió sucesivas postergaciones antes de llegar nuevamente a juicio.

Los problemas de salud que demoraron el debate

El proceso judicial debía comenzar originalmente varios años atrás, pero los informes sobre la salud mental del músico impidieron que avanzara según el cronograma previsto.

En 2021, el juicio se suspendió por primera vez luego de que el Cuerpo Médico Forense concluyera que Álvarez presentaba una incapacidad mental que no le permitía afrontar adecuadamente el proceso judicial debido a su condición psiquiátrica.

Posteriormente, la Justicia estableció una nueva fecha para iniciar el debate en 2023. Sin embargo, en marzo de aquel año el procedimiento volvió a suspenderse por los problemas de salud del acusado.

La situación cambió después de nuevas evaluaciones médicas que permitieron avanzar finalmente con el juicio oral. La causa quedó así nuevamente en condiciones de ser debatida ante los jueces después de años de postergaciones.

Pity Álvarez todavía no declaró ante el tribunal

Hasta el momento, Álvarez no prestó declaración ante los magistrados Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes integran el tribunal encargado de juzgarlo.

Durante las primeras audiencias, el músico permaneció en la sala pero protagonizó algunas situaciones particulares, entre ellas quedarse dormido en varias oportunidades mientras se desarrollaba el debate.

La nueva jornada estará centrada en las declaraciones de los cuatro policías convocados como testigos, cuyos testimonios se incorporarán a la reconstrucción judicial de lo ocurrido durante la madrugada del crimen.

Álvarez enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Cristian Díaz. El debate continuará durante las próximas audiencias con la presentación de los restantes testimonios y elementos de prueba antes de que el tribunal determine la responsabilidad penal del músico.