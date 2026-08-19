Complicaciones en Aeroparque: desalojaron el hall central por un paquete sospechoso

El hall central del Aeroparque Jorge Newbery fue desalojado por la presencia de un paquete sospechoso, específicamente un equipaje olvidado en ese sector del aeropuerto porteño.

Un operativo de seguridad fue desplegado en el lugar acorde a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. No solo se desalojó el hall central, donde fue hallado el paquete sospechoso, afectando el área de chek-in sino también el sector donde se encuentran los locales gastronómicos.

El equipaje fue aislado por el equipo antiexplosivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , que trabajó en conjunto con una división especializada en incendios. Tras varios minutos de examinar el bulto, se confirmó que no registraba amenaza para los pasajeros ni el lugar y se recuperó el funcionamiento normal del Aeroparque.

El incidente, que se prolongó por más de media hora, no afecto, no obstante, el desarrollo del cronograma de arribos y partidas establecido para este miércoles 19 de agosto.

La última semana no ha sido sencilla para los usuarios de la terminal aérea que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado, los pasajeros fueron sorprendidos por complicaciones derivadas del conflicto de la empresa Flybondi .

El viernes pasado, extrabajadores de Flybondi reclamaron por el pago de indemnizaciones, tras denunciar que hace tres meses que no cobran. A su vez, alertaron sobre situaciones de irregularidad dentro de la empresa, al sostener que "todos tienen miedo" y que reclaman por una causa legal y justa para su desvinculación.

"Todos tienen miedo, desde mayo nadie cobra. Estamos luchando por una cuestión justa, legal, objetiva, no hay información. A muchos ni les llegó telegrama de despido", sostuvo un trabajador en diálogo con C5N mientras bloqueaban los ingresos al Aeroparque Jorge Newbery.

Ese mismo día también se registraron demoras durante las primeras horas de lo que fue el fin de semana largo por el feriado por el fallecimiento del general José de San Martín. Fue consecuencia de una medida de protesta que afectó al sector del check-in por el despido de un trabajador de GPS, la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas.