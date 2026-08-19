Descuentos de ANSES para jubilados: cómo ahorrar hasta $25.000 en las compras del mes

Las promociones alcanzan a supermercados, perfumerías y otros comercios. Hay rebajas sin límite y beneficios, según dónde se cobren los haberes.

Los beneficios alcanzan a más de 7.000 comercios y se activan al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra el haber previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene activo durante agosto el programa Beneficios Capital Humano - ANSES , que permite a miles de jubilados y pensionados acceder a descuentos en supermercados y comercios. La propuesta alcanza a más de 7.000 establecimientos y más de 12.000 puntos de venta en todo el país.

El esquema contempla descuentos desde el 10% en compras generales y, según la cadena, rebajas del 20% para artículos de perfumería y limpieza. A eso se pueden sumar promociones particulares de bancos como Nación, Galicia, Supervielle y Provincia, aunque cada una tiene sus propios topes, medios de pago y condiciones.

El esquema de ANSES contempla descuentos sin tope en varias cadenas . Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% en los rubros alcanzados y agregan un 20% para perfumería y limpieza, también sin tope. La promoción no es acumulable con otras ofertas propias del supermercado.

Coto y La Anónima también tienen un 10% sin límite de reintegro sobre los rubros incluidos. Josimar presenta un porcentaje mayor: 15% en los productos alcanzados, sin tope. En estos casos, la promoción tampoco se puede combinar con otras ofertas, y existen exclusiones según el establecimiento.

Carrefour aplica un 10%, pero con un tope de $35.000. Día tiene un descuento del 10%, con un máximo de $2.000 por transacción y una particularidad: permite acumular el beneficio con otras promociones. Chango Más , incorporado al programa, ofrece 10% con un límite de $15.000.

Las condiciones no abarcan necesariamente todos los productos de cada supermercado. Las promociones tienen exclusiones vinculadas a carnes, productos electrónicos y determinadas marcas, dependiendo de la cadena. Por eso, el porcentaje anunciado no implica que todo el changuito vaya a recibir el mismo reintegro.

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Cuál es el límite de reintegro en compras de perfumería y limpieza

La promoción más importante para estos productos se encuentra en Disco, Jumbo y Vea. En esas cadenas, los beneficiarios tienen un 20% de descuento en perfumería y limpieza y no existe un tope de reintegro establecido para ese beneficio. A su vez, mantienen el 10% general para los demás rubros alcanzados.

Hay otra cuestión a tener en cuenta: los descuentos de Disco, Jumbo y Vea no se acumulan con las otras promociones que ofrece supermercado. El beneficiario debe comparar la oferta disponible y determinar qué modalidad le resulta más conveniente antes de pagar.

Promociones bancarias: cómo acumular hasta un 25% extra de ahorro

El beneficio puede ser mayor para quienes cobran la jubilación o pensión en determinados bancos. El Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% para compras con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. El beneficio alcanza a Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

El Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés para quienes cobran ahí sus haberes. En supermercados, el beneficio tiene un tope mensual de $20.000, mientras que para farmacias y ópticas el límite es de $12.000.

Supervielle mantiene otro esquema para jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Los martes ofrece un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más pagando con tarjeta de débito, con un tope de $25.000. El mismo beneficio mediante QR tiene un máximo de $15.000.

El Banco Provincia también suma un 5% mediante Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona.

Dónde consultar la lista de comercios adheridos de ANSES

La lista oficial la encontramos en el buscador de comercios de ANSES, donde se pueden aplicar filtros por nombre del establecimiento, rubro, tipo de descuento, modalidad, provincia y localidad. De esta manera, el beneficiario puede comprobar antes de hacer la compra qué negocios cercanos forman parte del programa y qué promoción tienen vigente.

El buscador incluye supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, Día y La Anónima, además de comercios de otros rubros. Las condiciones pueden cambiar según el establecimiento, por lo que la consulta previa es fundamental para verificar el porcentaje, los días de aplicación y si existe un tope. La condición central es pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en los establecimientos incluidos.