Coral Regí analizó los desafíos de la educación: "Los cambios reales se hacen dentro de las aulas"

En ese marco, recalcó que la escuela tiene que “educar para aprender” y desarrollar aprendizaje a lo largo de la vida. “Eso es mucho más que palabras, eso es una realidad. Tenemos que hablar de la manera en que reenfocaremos nuestros procesos de aprendizaje. Porque está claro que lo que tenemos que hacer es dar herramientas a los alumnos, como nos dice Juan Jaramillo, habilidades para continuar cambiando, para seguir aprendiendo”, enfatizó. Y una de las claves es el liderazgo en las escuelas y dentro de las aulas.

Según dijo Regí, el liderazgo empieza por entender “cada uno de los mundos”, y allí hay múltiples desafíos. “Uno de nuestros problemas es el tiempo y el ejercicio, y en ese sentido, nos interesa asegurar nuestra energía emocional, sentirnos bien, estar contentos de lo que estamos haciendo, sentirnos bien con nosotros mismos. El malestar, el estrés, nos provocan muchas veces más caída de energía. Necesitamos una energía mental de concentración”, sostuvo.

Regí aseguró que una de las claves es tener muy clara la realidad. “Muchas veces tenemos miedo, huimos de la situación o empezamos a echar culpas contra una situación que a veces nos incomoda, que a veces no estamos preparados. Cuando estamos hablando de liderazgos para otra liga, tiene que ser un liderazgo que asuma esta situación como punto de partida”, recalcó.

Dentro del abanico de soluciones además de un buen desayuno, recomendó tener días de 24 horas y no de 36, pero sobre todo tiempos de reflexión, de saber cuidarnos. “Tenemos que asegurar una manera de trabajar con una autoexigencia, pero sin exageraciones, sin culparnos. Todo nuestro propósito es que la escuela funcione, pero asegurándonos que tenemos que tener unas jornadas que nos garanticen esa energía de manera de garantizar que la escuela funcione”, subrayó. Lo ideal es partir de la base de que la escuela debe acoger a los estudiantes, dar confianza, y fundamentalmente que se la sienta como su “casa”. Y por eso es primordial enseñar a aprender y a desaprender.

En ese camino, para la experta catala el liderazgo es la piedra angular de la mejora educativa. “No hablo de un liderazgo débil, estoy hablando de un liderazgo compartido por todos los elementos de la escuela, un liderazgo que de alguna manera nos ayuda a comparar. Es un liderazgo genial, de mentalidad abierta, optimista, que saben moverse en un entorno dinámico, un liderazgo absolutamente genial. Líderes que saben formar equipos, que asumen los errores, que comparten los logros. Un liderazgo que cuando lo vemos pensamos: ¿esto es lo que nosotros podemos ser? ¿esto es lo que nosotros debemos ser? Deben ser líderes que realmente valoran nuestras esperanzas, y es por eso que el título de la charla es Liderazgos que juegan otra liga”.

A lo largo de la exposición y con el paso de las diapositivas, Coral Regí utiliza al fútbol para explicar conceptos, hacer comparaciones y generar sonrisas. Su fanatismo culé (por el Barcelona FC) la llevó a mostrar en varias ocasiones a Lionel Messi con la camiseta argentina, pero también con la azul grana. Habló de estrategias educativas con reflexiones de Pep Guardiola, mostró imágenes de los últimos campeones del mundo para evidenciar el éxito del trabajo en equipo, parafraseó a Marcelo Bielsa para definir al liderazgo y hasta citó a Johan Cruyff, un holandés prócer del mundo catalán. “Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay”. Y eso mismo para con la educación.

A la hora de liderar, la especialista aconseja partir de un proyecto propio, adaptado a la realidad, capaz de dar soluciones adecuadas y vinculadas a la realidad de su entorno. “No es un liderazgo de genialidades, es de equipo, de compartir visiones y esas realidades, de valor posibilidades y recursos”, remarcó.

Modelo de liderazgo para mejorar la educación

Su hoja de ruta para un buen liderazgo tiene cuatro etapas: la prospectiva, la estrategia, una implementación y la evaluación.

En la primera resulta imprescindible definir el proyecto del centro educativo, conseguir la implicación y compromiso de los profesionales de la institución, para luego viabilizar el proyecto. En ese punto es importante la gestión sostenible y eficiente, que solo se logra con la interacción de la comunidad educativa, los gestores de la escuela, el claustro docente y las familias.

“Una de las cosas que generan más estrés en los equipos docentes es que siempre todo lo que vamos a hacer suma, suma y suma. Cuando nosotros hemos de tomar decisiones de planes estratégicos para establecer nuevas propuestas, siempre es ‘vamos a hacer esto, y vamos a dejar de hacer aquello. Es lo que debemos desaprender, lo que vamos a dejar de hacer, y eso es fundamental para mantener la sostenibilidad” del proyecto, afirmó, pero también alertó por los riesgos de no tomar decisiones: “Ustedes se pueden sentir entrenadores de fútbol, que definen un estrategia y cuando los jugadores salen al campo hacen lo que quieren, porque en su aula los maestros van a hacer lo que quieran, y eso es una realidad que hemos de asumir”.

A la hora de armar la estrategia el trabajo en equipo, como lo hizo Lionel Scaloni y sus muchachos, es vital para lograr los objetivos. “Vamos a trabajar con un equipo porque solos no somos nada. La escritura del diseño educativo se hace realidad en toda y cada una de las aulas del colectivo, no en el despacho del director, ni en el despacho de no sé quién, ni en el gabinete de no sé dónde. Se hace realidad en todas y cada una de las aulas o de los espacios educativos del colectivo”, sentenció. Pero no es lo único. También es imprescindible que antes de entrar a esas aulas, haya espacios de reflexión. “No puede haber profesores que no reflexionen, que no piensen. Si un profesor es como un robot, que le dan una ficha, para hacer en clase esto, esto y esto, eso no funciona”, expresó.

Por eso, a la hora de pasar a la implementación sostuvo que se debe hacer que los profesores vean la transformación desde dentro. “Tenemos que hacer que los profesores se sumen, que vean que el proyecto, que sea un proyecto de todos, no uno impuesto desde arriba. Los líderes de otra liga los inspiran, hacen que lleguen a todas partes, pero no los imponen”, deslizó.

Por último, llega la hora de la evaluación, y para detallar esta etapa citó a Roser Salavert, máster en Psicolingüística de la Universidad Autónoma de Barcelona y actual directora general del distrito escolar 3 de Nueva York. “Aprendemos de los errores, avanzamos aprendiendo de las cosas que no funcionan. Y es la realidad de afrontar los retos (desafíos), como oportunidades de mejora la que nos hará avanzar en el proceso de mejora continúa, en el camino de la excelencia”.

Sin embargo, para Regí no toda evaluación y medición es acertada, sobre todo cuando se trata de evaluar a los alumnos. “Es interesante tener datos, porque los datos nos ayudan a avanzar y a progresar. Ahora, cuando los resultados de las pruebas externas (por ejemplo las PISA de la OCDE), que son absolutamente limitadas en lo que evalúan, ¿tienen que servir para evaluar un alumno? No estoy segura. Porque cuando el alumno está en la escuela estamos trabajando en una serie de competencias, y si yo después llegué a evaluar la evaluación de solo una parte de esas competencias, esa evaluación es absolutamente limitada. Por lo tanto, evaluar el sistema es indistinguible. Estoy de acuerdo que esta información nos ayuda a mejorar como sistema y también como centros educativos, pero ¿que esa evaluación sirva para evaluar a los alumnos? No, en absoluto no. Gracias”.

Para Regí, la escuela actual no funciona para dar respuesta a lo que realmente el mundo económico necesita, pero al mismo debe centrarse en las personas. Y allí vuelve a surgir la necesidad de un liderazgo. “Cuando el líder gobierna la gente no es apenas consciente de que existe, el líder no habla, actúa. Cuando el trabajo está hecho, la gente dice ‘que mágico, sorprendentemente lo hemos hecho todos por nosotros mismos’. En ese momento el líder desaparece. Más que obedecido el líder busca ser interpretado. Interpretado en todas y cada una de las acciones que pasan en un colegio. Es la única forma de que su liderazgo sea durable y que se mantenga incluso cuando ya ha perdido el poder”, ponderó.

Y en ese sentido, también los educadores deben ser buenos profesionales, salirse de la zona de confort. “Eso quiere decir que tienen que saber matemáticas, pero al mismo tiempo tener claro que su función no es saber matemáticas, sino ayudar a sus alumnos. Ayudarlos a que aprendan matemáticas y que además no tengan miedo de aprenderlas, que les gusten, que las disfruten”.

Sobre el final, antes de los aplausos cerrados y la calidez de los escuchas, Regí dejó un mensaje sobre los cambios impuestos, a veces por normativas o imposiciones, que desvían la atención de los educadores. “Necesitamos asegurar que trabajamos bien y que tenemos el foco clarísimo en la mejor educación para todos nuestros alumnos, y eso requiere asegurar que las cosas se hacen en las aulas. Las leyes no cambian nada, los cambios reales se hacen dentro de las aulas”.