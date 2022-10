La "doctora de zapatillas" que es furor y revoluciona el mundo del calzado

Celeste es diseñadora y encontró en el cuidado del calzado una salida laboral que no para de darle frutos. “Actualmente yo estoy al mostrador evaluando calzado y restauro lo más complejo. Soy una doctora de las zapatillas, por eso el nombre del negocio "Clínica de Sneakers" (@clinicadesneakers), agregó en diálogo con Ámbito.

Y reafirmó: “Cuidamos a los pacientes para que se vayan felices a casa. Aquí lo que más recibimos es calzado urbano y de básquet, también talles especiales”.

Cómo nació la pasión

“Chiky” recordó que “en 2007 comencé restaurando carteras vintage, y con eso me pagaba la carrera de Diseño de Interiores. Mi familia siempre cuidó el calzado, aprendí de mi abuelo y lo observaba, es más, aún tengo cepillos suyos”.

“Fui productora de espectáculos; eso me acercó al mundo de los sneakers y estuve en la producción de un evento exclusivo para Sneakerheads. Además, trabajé para una marca de productos de limpieza y mantenimiento de calzado”, remarcó.

Y confirmó que “la limpieza de zapatillas lo comencé por hobby. Luego publiqué en Facebook mis servicios y de a poco fui adquiriendo clientes. Sumé restauración ya que también estudié Diseño Industrial y tengo conocimiento en materiales y tratamientos. Hace un año y medio me puse una oficina en pleno centro de la ciudad y ahí explotó la demanda”, puntualizó.

Captura 3.JPG

Como es de público conocimiento, la pandemia castigó duro al mundo laboral y obligó a la gran mayoría a refundarse, a reinventarse. Y Celeste bien lo sabe. Lo vivió en carne propia.

“La pandemia hizo que varias personas perdieran su trabajo, yo estaba con espectáculos y nadie sabía cuándo se podía retomar la actividad. Así que decidí darle más importancia al oficio y mi trabajo creció sorprendentemente”, precisó.

En cuanto al negocio, la mujer indica que “tiene horarios especiales y días específicos para recibir calzado. Se trabaja a pedido y cada par es asistido para personalizarlo y/o darle sus cuidados esenciales. No llevamos la cuenta de cuánto calzado ingresa por día pero actualmente en el negocio hay más de 200 pares en producción”.

Cómo trabajan

“Actualmente somos un equipo fijo de 4 personas. Una realiza los lavados, otra hace costura y pegado y otra me asiste en el negocio con restauración. Esporádicamente se toma una más para restauración porque hay días que ingresa muchísimo calzado”, explicó.

Y añadió con nostalgia: “Recuerdo un botín de béisbol, me pidieron un custom, su material y superficie eran complejas, me gustó ese desafío. Amo hacer zapatillas, ediciones especiales , clásicas Jordan, Kyrie y Botas Timberland”.

Las ventajas de la restauración y cómo la llevan a cabo

Sobre las tareas a realizar, Celeste sostuvo que “dejar un calzado en reparación y embellecimiento tiene sus beneficios: volvemos a reutilizar, rescatamos ese par que tanto amamos, devolvemos a la vida calzado que ya no se consigue o no se fabrican con los mismos materiales, no generamos basura, es un plus al ahorro”.

“Tenemos un espectro muy amplio de restauración. Primero lavamos el calzado las veces que sea necesario para poder trabajar sin ninguna complicación. Luego hacemos la reparación, generalmente es la parte funcional y al final preparamos los materiales para realizar la de estética”, completó.

Captura 1.JPG

Por último, detalló que el tiempo de trabajo les demanda “una semana en lavado, tres para la restauración nivel medio, cuatro semanas la costura y en un trabajo complejo y/o de reconstrucción hay demora de 2 meses, no porque estemos 2 meses realizando la tarea sino por la gran demanda que tenemos. La atención es por orden de llegada. ¡Ah! Y recibimos pares de todo el país”, concluyó.