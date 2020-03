Científicos responden por redes sociales preguntas sobre coronavirus

En diálogo con Ámbito, el biólogo contó cómo surgió la iniciativa, quiénes forman parte del proyecto, cuáles son las consultas más frecuentes y cuáles las más insólitas. “Acá no hay ningún interés económico, ni queremos ser influencers, tampoco figurar. Lo único que queremos es responderle y solucionarles dudas a las personas”, comentó el científico.

CoronaConsultas on Twitter ¿Cómo desinfectar a nuestras mascotas? pic.twitter.com/4Q6FcbVh4G — CoronaConsultas (@CoronaConsultas) March 27, 2020

Periodista: ¿Cómo y por qué surgió la iniciativa de @CoronaConsultas?

Fabricio Ballarini: Pasaba mucho tiempo respondiendo por redes sociales y WhatsApp consultas respecto del coronavirus COVID-19. Amigos, familiares y personas que no conocía me hacían consultas que dentro de mi lógica eran muy simples pero que eran más complejas para el resto.

P.: ¿Qué te preguntaban?

F. B.: Me preguntaban mucho cómo lavar o desinfectar objetos o qué hacer cuando uno sale y vuelve a su casa. Desde ese lugar, había un montón de cosas que no sabía responder porque tengo un conocimiento limitado, así que escribí un tweet a ver quién se copaba, desde distintas ramas del conocimiento, a participar de un proyecto colaborativo y de golpe había 30 personas aproximadamente, algunas que yo jamás vi ni que no conozco, que se coparon.

Fabricio Ballarini on Twitter Estoy emocionado, cientos de preguntas y unas ganas hermosas de gente del palo científico copandose con respuestas posta.



Increíble, gracias



Tu pregunta ayuda, @CoronaConsultas pic.twitter.com/rjaaLiDlTQ — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) March 23, 2020

P.: ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

F.B: El objetivo que tiene el proyecto es que la cuenta se pueda cerrar lo más rápido posible. Si la cuenta se cierra lo más rápido posible, es porque ya el coronavirus no es un problema.

P.: ¿Cuál fue la repercusión que recibieron de los usuarios en las redes?

F.B: La respuesta fue increíble. Sabiendo que acá no hay ningún interés económico, ni queremos ser influencers, tampoco figurar. Lo único que queremos es responderle y solucionarles dudas a las personas. Hay que valorar que hay médicos que en los ratos libres entre las guardias se ponen a responder preguntas sobre coronavirus. Es muy valioso el aporte de muchos profesionales que no tienen otra intención que no sea ayudar.

P.: ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes?

F.B: Las preguntas más frecuentes tienen que ver con el uso de la lavandina: cuándo usarla y cuándo no; cómo desinfectar objetos y las cosas que llegan a nuestras casas: verduras, frutas, un sachet de leche, el teléfono; qué pasa con el uso del barbijo: cuándo usarlo y cuándo no, al igual que los guantes de látex, y sobre todo muchas preguntas que tienen que ver con cuánto dura el virus o qué hacer en una cuarentena.

P.: ¿Cuáles fueron las preguntas más insólitas?

F.B: Una señora de 70 años nos mandó un mensaje diciendo que todas las mañanas iba a la panadería a comprarle facturas a su hija que vive cerca de su casa. “Mi hija tiene una bebé de un año y cada vez que voy, la nena se me tira a los brazos y yo la tengo que abrazar”, me comentó y me preguntó: “¿Está mal lo que estoy haciendo?”.

P.: ¿Y qué le respondiste?

F.B.: A mí me partió al medio porque sí, está mal. Ese amor que tiene por la nieta y que es tan fuerte, es el mismo que la pone en riesgo, porque su hija o su yerno pueden estar infectados, no tener síntomas y contagiárselo a ella y afectarse. Además, por la edad, la señora es un factor de riesgo.

P.: ¿Qué otras preguntas te hacen?

F.B.: También me preguntaron también qué hacer con la cuarentena. Por ejemplo, me escribieron diciendo: “Mis tíos están llegando de Barcelona y se van a quedar en mi casa. ¿Tienen que hacer cuarentena?”. Les respondí que sí, y me dijeron: “Ah, bueno entonces se van a aburrir muchísimo porque nosotros tenemos que ir a trabajar”. Lo que no entendieron en este caso es que si fueron a hacer cuarentena a su casa, ellos también tenían que entrar en cuarentena.

Embed

P.: ¿Quiénes forman parte de @CoronaConsultas?

F.B: Somos 15 personas. Hay profesionales que trabajan en bromatología, en biología, hay profesionales de la Salud, médicos, diseñadores, lingüistas.

P.: Hacen un gran aporte…

F.B.: Todos estamos intentando responder preguntas que le pueden solucionar la vida a las personas y evitar que se complique la nuestra.

El equipo completo de @CoronaConsultas