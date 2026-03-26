Las pensiones de ANSES recibirán un aumento en abril: los montos finales de los depósitos + Seguir en









El ajuste por movilidad eleva los haberes y se suma un refuerzo extraordinario para sostener los ingresos.

El bono es una herramienta para sostener el poder adquisitivo en un contexto de actualización periódica de las prestaciones.

El esquema previsional de la ANSES incorpora en abril una nueva actualización, que impacta de forma directa en las pensiones. El organismo aplica un incremento del 2,9% por movilidad, lo que redefine los valores base de cada prestación y modifica el ingreso mensual de los beneficiarios. A este ajuste se agrega un bono extraordinario, que eleva el monto final acreditado.

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El aumento responde a la fórmula de movilidad vigente y se complementa con un refuerzo de $70.000, que eleva los ingresos de los pensionados durante abril. Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) forman parte del primer grupo que accede al calendario de pagos del mes.

El cronograma de acreditaciones se organiza, como siempre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad, un sistema que permite distribuir los depósitos en fechas específicas para evitar concentraciones en los cobros y garantizar un flujo ordenado en las sucursales y canales de pago.

anses Aumentan las pensiones de ANSES en abril Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez registran una actualización en línea con la movilidad, logrando que el haber básico se ubique en $266.223,52, tras el incremento aplicado en abril. A este monto se suma el bono extraordinario, lo que eleva el total a percibir por parte de los beneficiarios de este sector. El ingreso final de las PNC alcanza los $336.223,52 con el refuerzo incluido, lo que establece al bono como un componente clave del haber mensual.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el haber también se ajusta con el mismo porcentaje. El monto base queda en un valor de $304.255,44, en línea con el esquema de movilidad definido para el período. Y si se le suma el bono extraordinario, el total de la PUAM se ubica en $374.255,44, lo que combina un haber actualizado con un refuerzo fijo que mejora el ingreso final. Esta estructura mantiene la lógica de un componente permanente y otro adicional.

Las pensiones para madres de siete hijos presentan un valor diferencial dentro del sistema. Dado que se equipara esta prestación con los valores preestablecidos para la jubilación mínima, lo que establece un piso más alto en comparación con otras pensiones: el monto total para este grupo alcanza los $450.319,31 con el bono incorporado. Siendo ésta una de las prestaciones con nivel más elevado entre los beneficios de ANSES. jubilados anses.jpg Depositphotos Cuándo cobran los pensionados de ANSES en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de abril con un cronograma organizado por terminación de DNI que permite identificar con exactitud la fecha de acreditación: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

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DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

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