Los futuros de Wall Street adelantan nuevas bajas y el petróleo regresa a los u$s100 + Seguir en









Las señales contradictorias de Irán y EEUU mantienen a los mercados en vilo, ya que las esperanzas de un avance que restableciera el transporte marítimo a través del crucial estrecho de Ormuz siguen siendo inciertas.

El petróleo Brent regresó al umbral del u$s100. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves, mientras el precio del petróleo vuelve a los u$s100 el barril. La negación de Irán de cualquier conversación con EEUU profundiza las dudas sobre un alto el fuego rápido en la guerra de Medio Oriente, que ya dura casi un mes.

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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán estaba desesperado por llegar a un acuerdo para poner fin a los combates, contradiciendo al ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien declaró que Teherán estaba estudiando una propuesta estadounidense, pero que no tenía intención de entablar conversaciones para reducir la guerra.

Las señales contradictorias sobre el alcance del contacto entre Irán y EEUU, sumadas a los informes sobre el envío de miles de tropas estadounidenses a la región, ponen fin a un repunte de tres días en las bolsas mundiales y reavivaron las ventas en los mercados de deuda globales.

Es en este contexto que el petróleo y el gas natural europeo subieron casi 4%, con el Brent ligeramente por encima de los u$s101 el barril y el gas a 54,7 euros por megavatio hora, por lo que el incremento mensual es de 43% y 70%, respectivamente. Mientras, el petróleo WTI de EEUU subió 4,17%, hasta u$s94,17 el barril.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el jueves que Irán estaba "suplicando" llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Depositphotos Los mercados vuelven a retroceder En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Super Micro Computer (+8,19%), Hewlett Packard (+7,87%) y AMD (+7,26%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Verisk (-4,97%), Insulet (-4,21%) y Micron (-3,4%). En Europa, el Euro Stoxx baja 1,23%. A nivel local, los retrocesos son generalizados: el DAX alemán cae 1,19% y el CAC francés opera con un rojo 0,78%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,16%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,89%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,09%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 3,22% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,48%.

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