Máxima de 27 grados y clima agradable: cuándo volverán las lluvias al AMBA + Seguir en









El AMBA enfrenta una jornada con mínima de 15 grados. Además, especialistas aseguraron que este otoño llega bajo condiciones "anómalas" mientras se espera la vuelta del agua.

Especialistas advierten sobre un aumento "progresivo pero firme" de la temperatura.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un jueves con mínima de 15 grados sin lluvias cerca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy y especialistas advierten que el otoño de este año llega con condiciones "anómalas".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La llegada de abril presentará "un escenario atmosférico anómalo para la época", indicó el sitio Meteored y señalaron que los pronósticos a mediano plazo indican "un quiebre en la tendencia otoñal que veníamos experimentando en la mayor parte de marzo".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este jueves y viernes marcas entre los 18 y 27 grados, con nubosidad leve. Sin embargo, el fin de semana vuelve el agua: el sábado rige una probabilidad de tormentas aisladas para toda la jornada (10% al 40%) mientras el domingo esa posibilidad solo aplicará hasta la mañana. Ambas jornadas tendrán marcas entre los 21 y 28 grados.

frío.webp El organismo indicó para este jueves y viernes marcas entre los 18 y 27 grados, con nubosidad leve. Foto: Secretaría de Transporte de la Nación Llega el otoño y alerta amarilla por tormentas A partir de este fin de semana, se observará un cambio significativo en la circulación atmosférica que "interrumpirá el enfriamiento estacional", aseguró la web. Así, indicaron que las personas deberán retomar el uso de ropa liviana para las "tardes de calor y humedad" a la par de complementarlo con el uso del paraguas.

Así, se estima un aumento de la temperatura "progresivo pero firme" por la advección de una masa de aire relativamente más cálida y húmeda desde el norte del país hacia el sur del Litoral y norte de la región Pampeana, que incluye al AMBA.





Por último, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, a la espera de actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y una acumulación entre 10 y 25 mm.