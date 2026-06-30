Cortan la avenida Lugones a la altura de Udaondo por obras: horario y desvíos

La restricción se realizará en el marco de los trabajos de ampliación del Puente Labruna y afectará la circulación en la zona de Núñez.

El corte en Lugones será este miércoles por la noche, a la altura de Udaondo.

La avenida Lugones tendrá un corte total a la altura de Udaondo este miércoles 1° de julio por la noche, debido a un operativo de obra vinculado con la ampliación del Puente Labruna en la Ciudad de Buenos Aires. La restricción comenzará a las 22 y se extenderá durante ocho horas, hasta las 6 del jueves .

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y consistirán en el montaje de seis vigas de gran porte que formarán parte de una nueva rampa de conexión entre Cantilo, Lugones y Udaondo.

Mientras se mantenga el corte, el tránsito liviano será desviado por avenida Udaondo hacia avenida Del Libertador , con posibilidad de retomar Lugones en Ombúes o en Dorrego. En tanto, el tránsito pesado será derivado previamente hacia la salida de avenida Del Libertador desde General Paz .

El operativo contará con señalización especial y asistencia de personal de Seguridad Vial de AUSA. Además, los desvíos serán informados a través de los carteles electrónicos de mensajes variables ubicados en la traza.

La interrupción de la circulación permitirá avanzar con el montaje de las estructuras sobre las pilas construidas a los costados de la autopista. Cada una de las vigas tiene 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho, 1,4 metros de alto y un peso aproximado de 47 toneladas .

Estas piezas cruzarán la avenida Lugones y formarán parte del nuevo tramo del Puente Labruna, denominado Rama Sur, que permitirá conectar Cantilo con Udaondo y Lugones. Se trata de la segunda etapa de una obra que busca mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados de la zona norte de la Ciudad.

En una primera fase, ya fue habilitada la llamada Rama Norte, que duplicó la cantidad de carriles existentes y sumó una conexión directa desde Lugones y Campos Salles hacia Ciudad Universitaria y Cantilo.

Cuando esté finalizado, el proyecto permitirá que el puente pase de tener un carril por sentido a contar con dos carriles por mano. Además, incorporará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho, una bicisenda de 2,40 metros y nuevos espacios verdes.

Qué busca mejorar la ampliación del Puente Labruna

La obra apunta a ordenar la circulación entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, además de mejorar la conectividad con distintos puntos de alta circulación en Núñez y sus alrededores, como el estadio Monumental, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación, el CeNARD, la Universidad Torcuato Di Tella y la estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte.

El proyecto también contempla un nuevo corredor peatonal y ciclista que funcionará como conexión urbana entre el barrio de Núñez y los sectores costeros de la Ciudad. En el entorno del Parque de la Innovación, se prevén áreas de descanso, espacios verdes, sectores recreativos y un cantero central a lo largo del puente.