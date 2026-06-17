Gobernadores buscan aval de las legislaturas para avanzar con el financiamiento internacional a obra pública

Los mandatarios intentan hacer frente a la coyuntura económica y captar nuevos desembolsos. Fondeo para proyectos de infraestructura y logística, el eje central de los pedidos.

La Legislatura de Neuquén discutirá el pedido de Rolando Figueroa para tomar dos créditos de la CAF.

Con el cinturón ajustado por la coyuntura económica, gobernadores buscan luz verde de sus legislaturas para tomar deuda con organismos internacionales de crédito con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura y logística , entre otros. En la última semana, hubo movimientos en ese sentido en distintas provincias.

Como contó Ámbito , la decisión de Javier Milei de replegarse de la obra pública nacional llevó a los mandatarios a explorar alternativas para conseguir fondos frescos. En ese marco, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) se consolidan como socios estratégicos de los distritos.

Sin embargo, para que los desembolsos se hagan efectivos, se requiere aval tanto legislativo como de Nación. En esos quehaceres ocupan parte de su agenda algunos jefes provinciales por estas horas. Uno de ellos es el santacruceño Claudio Vidal , quien corre una carrera cuesta arriba en pos de cosechar voluntades.

El líder patagónico envió un proyecto para tomar deuda por hasta u$s600 millones. La propuesta, según detalló el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura provincial, Ezequiel Verbes , combina financiamiento multilateral y emisión de bonos, con una estructura integrada por u $s375 millones mediante CAF y u$s225 millones a través del mercado de capitales.

Más allá de la veta económica, la pulseada se trasladó a la arena política. Al no contar con los dos tercios necesarios de la Legislatura, el texto volvió a comisiones, en una escalada entre Vidal y el kirchnerismo, su principal oposición. De hecho, el propio gobernador e intentó destrabar personalmente el entuerto.

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No se trata de política ni de diferencias partidarias. Se trata de obras, trabajo y oportunidades para nuestra gente.



Los diputados tienen la posibilidad de acompañar una ley… pic.twitter.com/CGkCUpzS3g — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) June 13, 2026

"Necesitamos financiamiento para una provincia distinta, que produzca y genere oportunidades. Quiero dejarles a las próximas generaciones una provincia mejor que la que recibimos. Para hacerlo posible necesitamos decisiones responsables y herramientas que nos permitan mirar hacia adelante", afirmó.

Por ahora, el futuro del proyecto es una incógnita. Como telón de fondo, asoma un delicado contexto social, con protestas de docentes, trabajadores estatales y hasta policías, que reclaman mejoras salariales. Esta semana, por caso, los gremios de la educación lanzaron un paro por 72 horas, que tiene lugar entre el 17 de junio y el viernes 19.

También en territorio patagónico, el neuquino Rolando Figueroa elevó a la Legislatura dos proyectos de ley en búsqueda de aval a dos créditos de la CAF por u$s378 millones destinados a obras viales y de interconexión eléctrica.

El primer préstamo asciende a u$s250 millones para la pavimentación del corredor vial del Paso Internacional Pichachén y rutas provinciales para la región del Alto Neuquén.

Deuda Neuquén

Incluye pavimentar un total de 165 kilómetros de ruta en el norte neuquino, asfalto para los tramos que conectan la localidad de Andacollo con el acceso al Paso Internacional Pichachén, a través de las rutas provinciales 38, 57 y 6; y mejorar la conectividad entre Varvarco y Las Ovejas a través de la ruta 43 y desde Manzano Amargo hasta Varvarco en el tramo de la ruta 54.También la conexión entre Loncopué, El Huecú y El Cholar y las rutas turísticas del Pehuén y de la Estepa al pavimentar la ruta provincial 21.

La segunda línea, en tanto, suma u$s137,8 millones y financia la vinculación de Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión a través de un tendido de alta tensión de 132 kV. También contempla ejecutar la primera etapa del “Cierre del Anillo Norte” a partir de la construcción de un tendido eléctrico de 160 kilómetros entre las estaciones transformadoras de Las Lajas y Chos Malal.

Entre los fundamentos, se informa que Nación adoptó una política de “estricta restricción del gasto público”, por lo que no se asignaron los "recursos suficientes para dar continuidad y completar la ejecución de la obra ALIPIBA II, oportunamente licitada, para instalar una estación estación transformadora de 132 kV en Dina Huapi y ampliar los campos de salida del mismo voltaje en las Estaciones Transformadoras Bariloche y Alicur".

A fines de mayo, Figueroa había conseguido el visto bueno del Gobierno para avanzar con dos préstamos del Banco Mundial y del BID por u$s300 millones en total.

Luz verde a endeudamiento en San Juan

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, logró finiquitar el trámite y obtuvo respaldo de la Legislatura a la ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, que lo autoriza a tomar hasta u$s600 millones de deuda para reactivar un plan de obra pública.

La iniciativa fue aprobada a principios de mes por 23 votos afirmativos y 12 negativos y contempla la posibilidad de acceder a empréstitos, líneas de crédito y otros instrumentos financieros, incluida la emisión de títulos o bonos, para financiar infraestructura estratégica vinculada a la red vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2062563878555246970&partner=&hide_thread=false San Juan dio un paso clave para construir su futuro.



Gracias a los legisladores que acompañaron la autorización para avanzar con financiamiento destinado a obras, infraestructura, trabajo y desarrollo.



Esta decisión permitirá poner en marcha obras que generan empleo inmediato,… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) June 4, 2026

Al respecto, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Fabián Marín, analizó los episodios y dijo: “Teniendo en cuenta que la inflación está controlada, es un buen momento. Es un momento propicio, con economía estable, y San Juan es atractivo para las inversiones. San Juan da credibilidad”.

Tras la sesión, Orrego destacó que San Juan "dio un paso clave para construir su futuro" y agradeció a los legisladores. "Esta decisión permitirá poner en marcha obras que generan empleo inmediato, fortalecen la producción y mejoran la vida de las familias. Estoy convencido de que el San Juan del futuro va a agradecer este paso que dimos hoy, con responsabilidad, planificación y confianza en lo que viene", afirmó.

Este miércoles, el líder cuyano se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien subrayó la autorización para emitir el bono para financiar obra pública.