"Los therians también se vacunan": la campaña oficial que desató polémica en Neuquén

El Ministerio de Salud local lanzó una pieza gráfica para promover la vacunación que apeló a la tendencia de las personas que se identifican como animales. La iniciativa generó apoyo, humor y fuertes cuestionamientos.

Los therians acaparan todas las miradas

Una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén logró lo que pocas campañas sanitarias consiguen: instalarse en la conversación pública. El organismo difundió en redes sociales una pieza con el lema "Los therians también se vacunan”, en alusión a personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

El mensaje, compartido en Facebook e Instagram oficiales, utilizó un tono cercano al lenguaje de internet y buscó conectar con públicos jóvenes. “Ahora que todo el mundo está hablando de esto, no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, señalaba el texto, antes de reforzar la necesidad de completar el calendario obligatorio.

La imagen incluía ilustraciones vinculadas a esta identidad alternativa y recordaba que las dosis están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Desde la cartera sanitaria remarcaron que las vacunas son gratuitas, no requieren orden médica y solo es necesario presentar el carnet para verificar las aplicaciones correspondientes.

Una campaña viral que dividió opiniones La repercusión fue inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la creatividad para promover la vacunación, otros consideraron que el enfoque restaba seriedad a un tema sensible.

El concejal neuquino Joaquín Eguia criticó duramente la iniciativa y cuestionó el uso de recursos públicos para una campaña que, a su entender, resulta inapropiada. En la misma línea se expresó la pediatra Lucía Paglieri, quien advirtió que el discurso podría trivializar situaciones complejas vinculadas a la salud mental de niños y adolescentes.

therians La repercusión fue inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la creatividad para promover la vacunación, otros consideraron que el enfoque restaba seriedad a un tema sensible. También hubo cuestionamientos de trabajadores del sistema sanitario y de usuarios en redes que señalaron que la comunicación estatal debería mantener un tono institucional más tradicional. Sin embargo, otras voces defendieron la estrategia. Entre ellas, Carla Nerina Pollo y Yamir Comolay, quienes consideraron que aprovechar tendencias virales puede ser una herramienta válida para ampliar el alcance de los mensajes preventivos. Más allá de las posturas encontradas, la campaña consiguió una amplia visibilidad y volvió a poner en agenda la importancia de mantener al día el calendario de vacunación, eje central del mensaje oficial.