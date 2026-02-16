Cuadernos: acusación inválida, detenciones para forzar arrepentimientos y adulteraciones corroboradas por pericias oficiales

Finalizó la etapa de los planteos preliminares de las defensas de los acusados de la causa conocida como “Cuadernos”, y el tribunal oral dará paso a la fiscalía y querella para que respondan.

Uno de los ejes fue la adulteración y manipulación de los cuadernos 7 y 8 con agregados posteriores, tachaduras y enmiendas.

Esta semana no habrá audiencias y el juicio por la causa "Cuadernos"se retomará la próxima con la oportunidad que dará el Tribunal Oral Federal 7 para que todos respondan, especialmente la fiscalía y la querella.

Las defensas han cuestionado duramente la prueba apoyada en “cuadernos adulterados”, irregularidades corroboradas por pericias oficiales, detenciones para forzar arrepentimientos y una conclusión: acusación nula e inválida .

La semana pasada fue clave con la exposición de las defensas. El debate se centró en pericias de otra causa que llevaron a la conclusión de que los cuadernos 7 y 8 fueron adulterados , y que, por lo tanto, la acusación no puede basarse en una prueba viciada.

En ese sentido, el abogado Ricardo Gil Lavedra junto a su colega Carlos Vela, que representan al empresario Armando Loson, refrescaron la memoria sobre la manipulación que sufrieron los cuadernos del chofer Oscar Centeno en lo que respecta a su defendido.

El empresario Loson es uno de los acusados. Fue titular del Grupo Albanesi, una reconocida empresa que se dedica a la energía, y no a la construcción ni a la obra pública, remarcó ante todo Gil Lavedra.

Uno de los ejes de la exposición de sus defensores fue la adulteración y manipulación de los cuadernos 7 y 8 con agregados posteriores, tachaduras y enmiendas.

image

“Las propias pericias hablan de modificaciones, de intervenciones posteriores y de falta de uniformidad en las anotaciones”, según surge de los informes técnicos”, sostuvo la defensa.

Esas alteraciones comprometen la confiabilidad de una prueba que es central para la acusación, explicó el abogado.

image

“Los hechos de la acusación están adulterados porque reproducen un documento adulterado” advirtió Gil Lavedra al señalar que la acusación es inválida respecto a Loson y que no puede abrirse legítimamente la etapa del juicio con una acusación defectuosa.

image

“Cuando el origen probatorio está viciado, la consecuencia jurídica es la nulidad de la acusación”, concluyó.

Junto al abogado Vela recordaron que los cuadernos tuvieron más de 1600 correcciones, según las pericias realizadas.

image

“Las propias pericias hablan de modificaciones, de intervenciones posteriores y de falta de uniformidad en las anotaciones”.

La detención de arrepentidos como mecanismo de presión

El abogado Gil Lavedra, uno de los camaristas que llevó adelante el juicio a las Juntas, puso sobre el estrado algunas contradicciones de la causa y preguntas sin respuestas. Porqué se detuvo a algunos imputados y a otros no, y porque se admitió la competencia de la justicia electoral solo para algunos acusados.

Así explicó que Loson reconoció haber efectuado aportes a las campañas electorales con la empresa Albanesi. La firma no realiza obra pública –insistió- y no depende del financiamiento público.

Amén de la “curiosa radicación del expediente”, el letrado remarcó que la acusación a Loson fue producto de una adulteración de los cuadernos.

“Fue mantenido en prisión bajo condiciones inhumanas”. “Se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”

“Loson fue forzado a arrepentirse bajo la posibilidad cierta de continuar en prisión”, remarcó el abogado.

Gil Lavedra también cuestionó el contexto en el que se produjeron las declaraciones de los arrepentidos. En ese sentido, afirmó que la detención fue utilizada como un mecanismo de presión para inducir el arrepentimiento.

“La privación de la libertad no puede convertirse en una herramienta para obtener confesiones. Eso desnaturaliza la figura del arrepentido y afecta el debido proceso”, remarcó.

Al finalizar la exposición, Gil Lavedra reclamó la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio contra Loson, al concluir que se apoya en una base probatoria “endeble” y afectada por irregularidades que surgen de las propias pericias incorporadas al expediente.

image

Otro de los expositores, el abogado José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), apuntó con dureza a la ley del arrepentido.

El letrado cuestionó la constitucionalidad de la norma y el uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, que estuvo a cargo del caso.

Desde el Tribunal, ya que eligió hacer sus planteos de manera presencial, Ubeira trazó un paralelismo de la figura del arrepentido con la figura del “buchón”, del “vigilante” o “botón”.

El martes de la semana próxima se reanuda el juicio y en las audiencias, por zoom, el Tribunal dará la palabra a la fiscalía a cargo de Fabiana León y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que es la querella. Se especula que en marzo podrían comenzar las indagatorias.