El desgarrador testimonio de la hermana de Brian Cabrera tras el crimen en el Carnaval de Mercedes

Lucía, hermana del joven asesinado en los corsos la mencionada localidad, aseguró que la familia acusada “siempre va armada” a los festejos. Por el caso ya hay tres detenidos.

Brian Cabrera fue asesinado en Mercedes

El dolor atraviesa a la familia de Brian Cabrera, el joven de 18 años que fue asesinado a tiros durante los festejos de Carnaval en la ciudad de Mercedes. En medio del velorio, su hermana Lucía habló públicamente y apuntó con dureza contra los acusados.

“Fueron a matar al que se les cruzara. ¿Para qué llevaron un arma?”, expresó en declaraciones a TN, visiblemente conmovida. “Nos arruinaron la vida a todos”, agregó.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho se desencadenó a partir de una discusión mientras una banda tocaba en el escenario principal de los corsos. En cuestión de segundos, el enfrentamiento escaló y uno de los involucrados abrió fuego. Los disparos impactaron en la cabeza y el pecho del joven.

Brian fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. Pese a los intentos médicos por estabilizarlo, murió horas después tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Tres detenidos y acusaciones cruzadas tras la muerte de Brian Por el crimen fueron detenidos María Luján Auza (33), Martín Ezequiel Auza (19) y Omar Teodoro Auza (54). Según confirmaron fuentes de la investigación, al más joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque.

Lucía sostuvo que su hermano no participaba de la pelea y que solo intentó intervenir para separar. Además, acusó directamente a la principal sospechosa: “María Auza fue la que disparó”, afirmó. En un testimonio cargado de indignación, la joven también señaló que el arma habría sido entregada por el padre de la acusada. “Todos los años van armados a los carnavales. Si no es una pistola, es un cuchillo”, denunció. La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para esclarecer con precisión la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales de cada imputado. Mientras avanza la investigación, la familia Cabrera insiste en su reclamo de justicia. “Mi hermano estudiaba, trabajaba y estaba terminando su casa. Le gustaba el fútbol, era su pasión”, recordó Lucía. El crimen generó una profunda conmoción en Mercedes, donde vecinos y allegados acompañan a la familia en medio del duelo y exigen que los responsables reciban la condena correspondiente.

