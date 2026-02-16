Inaugurarán un nuevo museo en la barraca más antigua del Riachuelo que revivirá la actividad portuaria del siglo XIX + Seguir en









La Ciudad avanza en la restauración de Barraca Peña, que se espera sea inaugurada en julio. Así, permitirá recorrer la vida comercial que retrató el pintor Benito Quinquela Martín en La Boca.

La Ciudad avanza con la puesta en valor de Barraca Peña, la barraca más antigua del Riachuelo, que será convertida en museo para mostrar cómo era la actividad portuaria de La Boca en el siglo XIX. Ubicada en la avenida Pedro de Mendoza 3003, la construcción data de 1774 y lleva el nombre de su fundador, el comerciante gallego Francisco de la Peña Fernández.

El proyecto de restauración se realiza por etapas y se espera que finalice en julio, momento en el que comenzará a recibir al público. El museo se sumará a las atracciones culturales del barrio, como Caminito, el Colón Fábrica y la Fundación Proa, ofreciendo una mirada única sobre la memoria portuaria de Buenos Aires.

El nuevo museo en Barraca Peña 4 Un patrimonio con historia Barraca Peña es hoy el mayor exponente arquitectónico del modelo agroexportador de fines del siglo XIX y un testimonio de la historia del sur de la Ciudad. Cuenta con lo que fueron dos sectores para producción y acopio (uno en pie y otro en ruinas), el almacén de ramos generales “El Triunfo” y el mercado de lana, carbón y frutos “La Lanera”. Cuando comenzó a edificarse, entre 1863 y comienzos del siglo XX, el complejo tenía además una estación de tren, un puente levadizo que conectaba con la otra orilla del Riachuelo y un muelle desde donde se exportaban mercaderías a Europa.

Declarado Área de Protección Histórica en 2018, el sitio reveló hallazgos arqueológicos excepcionales, como un patio con cisterna del siglo XVII y un navío del siglo XVI, conocido como el “Pecio”, enterrado en los terrenos de la barraca.

“Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos que tiene Buenos Aires, con documentación de antes del Virreinato. Comenzamos queriendo recuperar un inmueble y vamos descubriendo capas y capas de historia de la ciudad de Buenos Aires en este objetivo que tenemos, que es proteger nuestro patrimonio, nuestra estructura y lo que nos da identidad”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural, Leonardo Bellante.

video nuevo museo en Barraca Peña Qué ofrecerá el museo Una vez finalizadas las obras, Barraca Peña permitirá recorrer la vida comercial y portuaria que retrató el pintor Benito Quinquela Martín en La Boca. Las restauraciones ya concluyeron en el almacén “El Triunfo”, y en las próximas semanas se trabajará en salas de exposición, la terraza mirador al Riachuelo de “La Lanera” y la recuperación de elementos hallados en el barco. Además, se construirá un estacionamiento para micros turísticos y escolares. Con esta iniciativa, Buenos Aires suma otro espacio arqueológico abierto al público, sumándose a sitios históricos como La Cisterna y Virrey Liniers, en Monserrat, y La Noria, en Villa Riachuelo.