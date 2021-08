Asesor del Gobierno, sobre la tercera dosis contra el Covid-19: "Pensar en eso es como pensar en el sexo de los ángeles"

En cuanto al país dijo: "Me parece que la Argentina está bien. Hay que ver el día a día como funciona con las aperturas. El número de casos no creció de forma dramática, así que me parece que en ese sentido estamos bien". En tanto agregó que "lo que hace falta aumentar es el número de testeos y el ritmo de vacunación, es fundamental".

"Lo que necesitamos en este momento es dar dos dosis porque la variante Delta, que es posible que llegue a la Argentina, necesita dos dosis. Yo no digo que no: es posible que sí, pero hay que ver qué pasa", sostuvo el especialista.

Finalmente, López destacó los estudios para combinar vacunas, ante la falta del segundo componente de la Sputnik V: "Me parece que es una alternativa científicamente válida porque se hicieron estudios que lo demuestran, así que ahí estamos bien".

En este sentido, a raíz de la aprobación de la combinación de vacunas anunciada ayer por el Gobierno nacional, mañana comenzará la vacunación con AstraZeneca y Moderna, el Gobierno porteño ya definió quiénes recibirán las dosis complementarias a la rusa.

Además, indicó que "es lógico que no se sepa exacto el tiempo de inmunidad porque son vacunas nuevas que prácticamente no llevan ni un año".