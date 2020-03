Coronavirus impacta en el amor y paraliza bodas

RSVP, es la abreviatura que más estuvo circulando en estos días por WhatsApp entre los invitados a las fiestas. “Salúdense con el codo, bailen a un metro de distancia, nada de hacer pogo ni bailar abrazados, vamos a poner canastas con alcohol en gel como centros de mesa”, fueron algunas de las advertencias de un par de novios que hasta ayer mantenían el festejo vivo. Un día después y, tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, aquel casamiento fue cancelado.

Impacto

Como en todas las industrias, el Covid-19 impacta de lleno en la economía de quienes se dedican a planear fiestas. No sólo los novios pueden perder señas o parte de lo invertido pese a que reprogramen la fecha, sino fotógrafos, maquilladores, salones de fiesta, wedding planners, cheffs, entre muchos otros, también ven caer abruptamente su clientela. “Desde el jueves se me fueron cancelando un montón de trabajos, ya fuera por personas que no querían asistir o porque se cancelaron casamientos. Por ahora, solo me suspendieron los eventos que iban a realizarse en marzo”, aseguró Paula Besostri, maquilladora profesional. “Más allá de lo propio, estoy en contacto con colegas que les está pasando lo mismo”, agregó.

Una conocida wedding planner, que pidió no ser identificada, aseguró que sufrió la cancelación de un mega casamiento de 500 personas. Lo curioso, es que los invitados fueron notificados con tan sólo 24 horas de anticipación. Así es el covid-19, cambios constantes e incertidumbre día a día.

Esta semana, el New York Times, aseguró que el coronavirus puso a la industria de los casamientos en la cuerda floja. Allí, explicaron que las joyerías vieron caer su clientela en picada, tal como las modistas y los peluqueros. En la nota, relatan que si bien es común que muchos novios cuenten con un seguro de casamiento, que se usa en caso de cancelaciones, como por ejemplo, por mal tiempo, no hay ningún apartado que especifique que el seguro sirva ante una pandemia.

Quienes no han cancelado sus celebraciones aún en Estados Unidos, están buscándole la vuelta para enfrentar al coronavirus: bartenders crean sus tragos con guantes de látex, las mesas que suelen ser para 10 personas se reducen a 6 u 8, y habilitan muchísimo alcohol en gel como si fuera decoración del salón.