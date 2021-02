¿Cuál es la secuela más frecuente del Covid-19?

La investigación titulada “Más de 50 efectos a largo plazo de la Covid-19: una revisión sistemática y metaanálisis” reveló que el efecto más común es la fatiga (58% de los casos), luego el dolor de cabeza (44%), seguido por el trastorno de la atención (27%) y por la pérdida de cabello (25%).

"More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis" - Dra. Carolina Scasso y Prof. Dr. Julio Medina