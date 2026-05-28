Argentina firmó en Chile un compromiso regional contra el crimen organizado

El Gobierno suscribió la declaración junto a Chile, Bolivia, Ecuador y Perú para coordinar acciones contra delitos transnacionales.

Argentina suscribió junto a Chile, Bolivia, Ecuador y Perú el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional , una declaración política orientada a reforzar la cooperación entre países frente al avance del crimen organizado en la región.

La reunión se realizó este jueves en Santiago de Chile y contó con la participación del canciller Pablo Quirno y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , en representación del Gobierno argentino. El encuentro fue convocado por las autoridades chilenas y reunió a funcionarios de las áreas de relaciones exteriores y seguridad de los cinco países.

El documento firmado plantea la necesidad de avanzar en una respuesta regional “amplia y articulada” contra las redes criminales transnacionales, con medidas de coordinación política, técnica y operativa. También deja abierta la posibilidad de que otros Estados se sumen al mecanismo.

Entre los puntos centrales, los países acordaron conformar un Grupo de Trabajo integrado por las áreas competentes de cada Estado, que tendrá como mandato elaborar un Plan de Acción Conjunto contra la delincuencia organizada transnacional.

Ese grupo deberá impulsar acciones concretas, con resultados medibles y verificables, de acuerdo con la legislación y las capacidades institucionales de cada país. Según el texto oficial, la primera reunión técnica deberá realizarse dentro de los 90 días posteriores a la adopción del compromiso.

La declaración también prevé que, en un plazo de 180 días, las cancillerías, ministerios de seguridad y organismos técnicos involucrados vuelvan a reunirse para revisar los avances del acuerdo y evaluar las medidas implementadas.

El compromiso menciona como referencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y otros mecanismos regionales e internacionales vinculados a la cooperación contra este tipo de delitos.

Coordinación fronteriza, información y trazabilidad financiera

La iniciativa apunta a fortalecer la cooperación en áreas sensibles como la coordinación fronteriza, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos, la cooperación institucional y los mecanismos regionales de respuesta.

El texto también plantea la importancia de evitar duplicidades entre iniciativas ya existentes y de articular los esfuerzos con mecanismos como el MERCOSUR y la Comunidad Andina.

En paralelo, el documento subraya la necesidad de fortalecer políticas de integridad institucional, transparencia y prevención de la corrupción vinculada al crimen organizado. Para los países firmantes, el fenómeno requiere no solo medidas operativas y de control, sino también políticas integrales de prevención y fortalecimiento estatal.

El compromiso fue presentado como un punto de partida para profundizar la coordinación regional frente a delitos que atraviesan fronteras, entre ellos el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y otras modalidades de criminalidad organizada.