Crimen de Coghlan: un testigo clave complicó a la familia Graf y podría dar un giro a la causa

La declaración de un hombre que se presentó ante la Justicia reforzó la hipótesis de la Fiscalía sobre el asesinato y enterramiento del joven desaparecido en 1984.

Un testigo reservado se presentó ante la Justicia y aportó una declaración que podría resultar decisiva en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima , cuyos restos fueron identificados en 2025 en una vivienda del barrio porteño de Coghlan.

El caso se reactivó con fuerza este año luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmara que los restos hallados en el jardín de una casa pertenecían al joven desaparecido en 1984. La propiedad estaba vinculada a su excompañero, Cristian Graf.

En ese contexto, el periodista Martín Candalaft reveló que apareció un testigo clave, oriundo de Jujuy, que se contactó con la Fiscalía y viajó especialmente a la Ciudad de Buenos Aires para declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron identificados en 2025 en una vivienda del barrio porteño de Coghlan.

Según su testimonio, en 2017 participó de un asado donde escuchó una conversación que lo impactó profundamente. En ese encuentro, uno de los presentes hizo referencia a la “facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo ”, aludiendo a un episodio ocurrido años antes.

De acuerdo con el relato, un hombre de apellido alemán —presuntamente el padre de Graf— habría confesado, en estado de ebriedad, detalles de un crimen vinculado a un compañero de su hijo que lo hostigaba. Esa versión coincide con la hipótesis que sostiene la investigación.

“Lo citaron en la casa con la excusa de que iba a encontrarse con una mujer que le gustaba”, relató el testigo sobre cómo habrían engañado a Fernández Lima para llevarlo al lugar.

Según su declaración, una vez allí, el joven fue reducido en el interior de la vivienda y asesinado de una puñalada en la espalda. Luego, el cuerpo habría sido enterrado en el jardín de la propiedad.

El testigo también recordó otra frase atribuida al mismo hombre: “Después enterramos el cuerpo en el jardín y nunca lo encontraron”, una afirmación que cobró relevancia tras el hallazgo forense.

Además, la investigación sumó un elemento que podría resultar clave: los excompañeros de la víctima identificaron a la joven que le gustaba a Fernández Lima, quien habría sido utilizada como señuelo para atraerlo. La Fiscalía ya trabaja para ubicarla y determinar si tuvo algún tipo de conocimiento sobre el hecho.

Este nuevo testimonio, sumado a las pruebas recolectadas, complicó aún más la situación judicial de la familia Graf y abrió una etapa decisiva en la búsqueda de verdad y justicia por el crimen ocurrido hace más de cuatro décadas.