Crimen del empresario: un testigo declaró que recibe "amenazas misteriosas"

El hombre declaró ser amigo de la víctima , y aseguró que su entorno le aconsejó presentarse ante la Justicia debido a que la Policía Bonaerense estaría acosándolo . “Está aterrado, es testigo de un hecho atroz y lo están siguiendo. Le sacan fotos y lo filman. No sabemos si son policías, falsos policías, matones o inteligencia que haya sido ordenada por el juez, aseguró su abogada, Magaly Perrella .

Aunque se solicitó que no se revele el nombre del testigo en cuestión, se sabe que era una persona que además tenía negocios en común con el empresario asesinado. Los dos hábeas corpus presentados en el juzgado de Garantías N°4 y el Federal N°2 contra los efectivos hablan de abuso de autoridad de parte de "personas que se presentaron como funcionarios de la fuerza de seguridad".

“Desde hace aproximadamente una semana, a cada lugar donde voy hay personas que me siguen a pie, en moto, e incluso me han tomado fotografías y filmado”, aseguró en su testimonio. Además, el testigo confesó que el sábado pasado recibió un aviso de que personal de la DDI de Merlo lo esperaba en la puerta del barrio privado en donde vive para hablar con él .

"Me interrogaron sobre datos referidos a la investigación que se lleva a cabo en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por la muerte de Fernando Pérez Algaba. Y me preguntaron si estaba a derecho en esa causa, por qué declaré como testigo y si me iba a ir de viaje”, precisó.

Esa misma noche, en un local gastronómico de la zona Oeste, dijo que vivió un hecho similar: “Dos hombres (distintos a los que entrevistaron), luego de seguirme, se sentaron a mi lado en otra mesa y me fotografiaron”. “Siento que mi libertad se encuentra amenazada, alterada y restringida por las autoridades del Estado, ya que estoy siendo perseguido por la Policía sin haberme sido notificado de ninguna medida en mi contra”, concluyó.

Cómo era la estafa por la que acusan a Pérez Algaba

El negocio por el que Pérez Algaba estaba por ser denunciado por lavado de dinero se llevaba adelante en Estados Unidos y tenía que ver con el mercado de la logística. Allí, captaba inversores que podían aportar entre u$s50 mil y u$s200 mil para la compra de camiones, que luego comenzaban a trabajar y a generar ganancias.

La comisión que ofrecía era de entre el 9% y el 11% anual en dólares, y creció exponencialmente durante la pandemia, debido a las compras online y los repartos a domicilio. Este tipo de negocios es legal y se está expandiendo rápidamente en norteamérica.

Sin embargo, luego de un par de meses, los inversionistas -que debían sumar nuevos agentes a la empresa- denunciaron que los estafadores se llevaban todo el dinero y desaparecían. Según el abogado que representa a una de las víctimas de esa maniobra, Pérez Algaba estaba relacionado con dos de los responsables de la empresa que captaba inversores en Argentina.

Aparentemente, el empresario asesinado habría utilizado el perfil que armó en una red social con un millón de seguidores para generar confianza y así sumar inversores.