Cuándo cobro IPS: calendario de pagos de septiembre 2026

Las fechas previstas siguen el esquema habitual del organismo y se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El organismo previsional bonaerense organiza cada mes la entrega de los haberes a sus beneficiarios.

Las personas que reciben una jubilación o pensión a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya pueden consultar las fechas estimadas para el próximo cobro. El organismo mantiene un esquema mensual que divide las acreditaciones en dos jornadas, de acuerdo con la terminación del documento.

Para septiembre de 2026, el calendario que se maneja de manera preliminar contempla pagos durante los últimos días hábiles del mes. La primera jornada estaría destinada a determinados números de DNI, mientras que el resto de los beneficiarios accedería al dinero al día siguiente.

El Instituto de Previsión Social es el organismo encargado de administrar el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. Entre sus beneficiarios se encuentran personas que acceden a jubilaciones y pensiones provinciales , de acuerdo con los distintos regímenes contemplados por la legislación bonaerense.

El universo incluye, entre otros, a trabajadores jubilados de la administración pública provincial, docentes y empleados municipales comprendidos dentro del régimen previsional provincial. También existen distintos tipos de pensiones, entre ellas las de carácter social y no contributivo.

Para saber cuándo corresponde cobrar, el dato central es la terminación del DNI . El número final del documento permite ubicar al beneficiario dentro de una de las jornadas previstas por el organismo.

En los últimos meses, el esquema del IPS se mantuvo dividido en dos días. Por ejemplo, para los haberes de agosto de 2026, el organismo estableció el viernes 28 para jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminaban en 0, 1, 2 y 3, además de las pensiones sociales no contributivas para todas las terminaciones. El lunes 31 fue el turno de los documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS establece un cronograma para ordenar la acreditación de los haberes correspondientes a sus beneficiarios. Pexels

Cuándo cobra el IPS en Septiembre de 2026

Según el esquema habitual y la información disponible al momento de esta publicación, los haberes correspondientes a septiembre de 2026 tienen como fechas previstas el martes 29 y miércoles 30 de septiembre. El primer día correspondería a las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que el segundo quedaría reservado para las terminaciones restantes. El esquema previsto es el siguiente:

martes 29 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 martes 29 de septiembre: pensiones sociales no contributivas, con todas las terminaciones de DNI

pensiones sociales no contributivas, con todas las terminaciones de DNI miércoles 30 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Así, quienes estén esperando su haber de septiembre pueden tomar el 29 de septiembre como fecha de referencia si su documento termina en 0, 1, 2 o 3, y el 30 para las terminaciones del 4 al 9. En el caso de las pensiones sociales no contributivas, el esquema habitual contempla el primer día para todos los números de documento.

Los pagos previsionales forman parte del calendario habitual de cada mes en la provincia de Buenos Aires. Pexels

Cómo se pueden cobrar los haberes de IPS

Los haberes previsionales se acreditan a través de los medios de pago correspondientes a cada beneficiario, principalmente mediante cuentas bancarias asociadas al cobro de la prestación. Una vez realizada la acreditación, la persona puede disponer del dinero según las condiciones de su entidad bancaria.

Para quienes cobran mediante una cuenta, la fecha indicada en el cronograma marca el momento a partir del cual el haber debería encontrarse disponible. Si el dinero no aparece acreditado cuando corresponde, conviene revisar primero el estado de la cuenta y la información disponible en el canal bancario.

Si el inconveniente persiste, el beneficiario puede realizar la consulta correspondiente ante el IPS. El organismo cuenta con distintos servicios digitales, entre ellos la posibilidad de consultar información relacionada con los haberes y otros trámites previsionales.

Otro punto a tener en cuenta es el cobro por ventanilla. Esta modalidad tiene un plazo determinado y, una vez superada la fecha de vencimiento establecida para cada período, puede ser necesario gestionar nuevamente el pago.

El calendario, además, debe consultarse mes a mes porque las fechas pueden cambiar en función del día de la semana y de la organización del cronograma. Aunque el IPS suele concentrar las acreditaciones en los últimos días hábiles, no corresponde asumir automáticamente que todos los meses tendrán las mismas jornadas.