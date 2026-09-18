PAMI alertó a jubilados y pensionados por una estafa que puede vaciar sus cuentas en septiembre

Una falsa promoción turística busca obtener datos bancarios de jubilados y pensionados para vaciar cuentas o gestionar créditos sin autorización.

PAMI advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital dirigida a jubilados y pensionados de todo el país.

Una nueva modalidad de estafa virtual puso en alerta a jubilados y pensionados durante septiembre. Los delincuentes utilizan falsas promociones turísticas para contactar a potenciales víctimas y obtener información personal y financiera que luego puede ser utilizada para acceder a sus cuentas.

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La maniobra puede comenzar a través de redes sociales, WhatsApp u otros canales digitales y apunta a generar confianza mediante supuestos beneficios o programas vinculados con organismos reconocidos. PAMI viene advirtiendo sobre distintas formas de fraude dirigidas específicamente a sus afiliados.

El engaño comienza con la difusión de una falsa propuesta turística . Los estafadores utilizan promociones atractivas como mecanismo para captar la atención y luego solicitan información que, bajo una apariencia legítima, permitiría supuestamente acceder al beneficio.

A partir de ese contacto, pueden pedir datos personales, información bancaria o códigos de seguridad . El objetivo es obtener las credenciales necesarias para avanzar sobre las cuentas de la víctima o realizar operaciones sin su consentimiento.

Una de las principales recomendaciones consiste en desconfiar de mensajes inesperados que exijan completar formularios, ingresar a enlaces o proporcionar información confidencial. La urgencia o la promesa de un beneficio económico son recursos frecuentes para conseguir que la persona actúe sin verificar el origen del contacto.

Qué riesgos existen para las cuentas bancarias

El principal peligro es el robo de información financiera. Con determinados datos, los delincuentes pueden intentar acceder a una cuenta, realizar transferencias o avanzar con operaciones que el titular no autorizó.

Otro riesgo señalado en este tipo de maniobras es la posibilidad de gestionar créditos no solicitados utilizando información obtenida de la víctima. De esta manera, el fraude no necesariamente termina con el retiro del dinero disponible, sino que también puede generar obligaciones financieras.

Por ese motivo, una persona que haya entregado información sensible ante un contacto sospechoso debería actuar rápidamente y comunicarse con su entidad bancaria. También es importante revisar los movimientos de la cuenta y prestar atención a operaciones que no reconozca.

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Las claves para evitar caer en el engaño

PAMI recomienda utilizar únicamente canales oficiales para realizar trámites y consultar beneficios. El organismo también recordó que no solicita contraseñas, códigos de validación, datos bancarios ni dinero para realizar gestiones en Mi PAMI.

Además, es conveniente evitar los enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales cuando no pueda comprobarse quién los envió. Tampoco se deben compartir fotografías del DNI, tarjetas, claves o códigos de autenticación con personas que contacten al usuario de manera inesperada.

Ante una comunicación dudosa, la recomendación es interrumpir el contacto y verificar la información por una vía oficial. PAMI dispone de la línea 138, PAMI Escucha y Responde, para consultas y denuncias relacionadas con este tipo de situaciones.