Nuevo sistema de jubilación en el IPS: todo lo que tenés que saber

Desde este lunes cambia el circuito para quienes trabajan en municipios bonaerenses. La medida apunta a acortar tiempos y detectar faltantes antes.

Desde este lunes 14 de septiembre, el Instituto de Previsión Social ( IPS ) pone en marcha una nueva modalidad para la recepción de trámites jubilatorios correspondientes a trabajadores municipales bonaerenses. El cambio incorpora el sistema SAP al circuito administrativo y modifica la manera en que estas gestiones llegan al organismo previsional.

La medida se enmarca en el proceso de descentralización de trámites que el IPS viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de acercar las gestiones previsionales a los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. En esta nueva etapa, las Direcciones Regionales tendrán un papel central en la recepción de los expedientes iniciados desde las administraciones municipales.

La nueva modalidad comienza a regir este lunes 14 de septiembre de 2026 . A partir de esa fecha, las Direcciones Regionales del IPS ubicadas en el interior bonaerense comenzarán a recibir los trámites jubilatorios municipales que sean iniciados a través del sistema SAP .

La actividad previsional del organismo alcanza a trabajadores de distintos sectores de la administración bonaerense.

El cambio alcanza a los trabajadores municipales que realizan sus gestiones previsionales ante el IPS. El nuevo circuito busca ordenar el intercambio de información entre los municipios y el organismo provincial, de manera que los expedientes puedan ser analizados desde una etapa más temprana.

Según informó el Instituto, la incorporación de esta herramienta forma parte de una política de descentralización que comenzó en 2022. La intención es que las gestiones previsionales no dependan exclusivamente de las oficinas centrales del organismo y que las distintas regiones de la provincia tengan una participación más directa.

¿Dónde debo iniciar mi trámite jubilatorio municipal?

Los trabajadores municipales que deban iniciar su jubilación tienen que realizar el primer paso ante el municipio en el que trabajan, de acuerdo con el circuito establecido para este tipo de gestiones.

La nueva modalidad contempla que los trámites sean iniciados en cada municipio y luego recibidos por las Direcciones Regionales del IPS, mediante el sistema SAP. En otras palabras, la persona que está por jubilarse no tiene que interpretar que debe trasladarse directamente a una sede regional para comenzar el expediente.

Las gestiones vinculadas al retiro laboral requieren la presentación de documentación específica. Magnific

El procedimiento concreto dentro de cada municipio puede variar. Por eso, la recomendación es consultar en el área de Personal, Recursos Humanos o la dependencia que tenga a su cargo los trámites previsionales cuál es la documentación requerida y cómo se realiza la presentación.

Entre los datos y documentos que habitualmente pueden formar parte de una gestión jubilatoria aparecen el DNI, la constancia de CUIL, recibos de haberes, certificaciones de servicios y documentación relacionada con el cese, aunque los requisitos dependen del tipo de jubilación que corresponda.

En el caso de la jubilación ordinaria, el IPS establece requisitos vinculados con la edad y los años de servicios con aportes. Para los servicios comunes, el régimen contempla 60 años de edad y 35 años de servicios, mientras que existen condiciones particulares para determinadas actividades y regímenes especiales.

¿Cómo funciona la verificación inmediata del derecho previsional?

Uno de los aspectos más importantes de la nueva modalidad es la posibilidad de realizar una verificación inmediata del derecho previsional. El mecanismo busca que el IPS pueda revisar desde una etapa inicial si existen elementos suficientes para avanzar con el análisis del beneficio.

La lógica es sencilla: detectar antes los problemas que podrían demorar el expediente después. Si aparece documentación faltante, información que debe corregirse o alguna cuestión vinculada con los servicios declarados, el objetivo es que esa situación pueda advertirse de manera temprana.

El IPS cuenta con distintas oficinas y canales de atención distribuidos en territorio bonaerense.

Para el trabajador, esto puede significar un trámite con mayor previsibilidad, ya que permite conocer antes si existen cuestiones que deben resolverse. Sin embargo, la verificación inicial no equivale al otorgamiento automático de la jubilación.

El derecho previsional continúa dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen correspondiente y de la comprobación de los servicios y aportes declarados. El IPS debe analizar la documentación y determinar si la persona reúne efectivamente las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

La diferencia está en el momento en que se realiza ese control. Con el nuevo esquema, la revisión pretende producirse al comienzo del recorrido, en lugar de esperar hasta etapas posteriores del expediente.

La medida también apunta a mejorar la articulación entre los municipios y el IPS. El intercambio de información mediante SAP permitirá que los equipos del organismo previsional reciban los trámites municipales dentro de un circuito específico y puedan avanzar con el análisis correspondiente.