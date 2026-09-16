Una oficina de IPS cerrará temporalmente: que hacer si necesito realizar algún trámite

El organismo tendrá una sede sin atención durante dos semanas y el organismo indicó cuál será la alternativa para quienes necesiten asistencia.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó un cambio temporal en la atención al público de una de sus oficinas. La medida comenzará a regir desde el lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta fines de mes, por lo que quienes tengan previsto acercarse deberán tener en cuenta una alternativa.

La sede ubicada en Padre Ghio N.º 421, en Junín , permanecerá cerrada durante ese período. Para evitar que la interrupción deje a los vecinos sin un lugar donde consultar o realizar gestiones, el organismo indicó que podrán recurrir a otro Centro de Atención Previsional (CAP) que funciona en la misma ciudad.

El CAP Junín N.º 1, situado en Padre Ghio 421 , permanecerá cerrado entre el lunes 14 y el lunes 28 de septiembre inclusive. La reapertura está prevista para el martes 29 de septiembre , cuando retomará su horario habitual. Mientras dure el cierre, quienes necesiten atención presencial pueden concurrir al CAP Junín N.º 2 , ubicado en Colón 59, entre Belgrano y Lavalle . Esta oficina funcionará como alternativa durante el período informado por el organismo.

El horario de atención de los Centros de Atención Previsional es de 8:30 a 13:30 , de lunes a viernes. Para consultas vinculadas con la sede alternativa, el IPS informó el correo electrónico [email protected] . La línea telefónica de ese centro se encontraba, al momento del comunicado oficial, en trámite.

Para quienes estén realizando gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones u otras prestaciones del IPS, conviene revisar previamente qué tipo de trámite necesitan efectuar y qué documentación deben llevar . Los requisitos pueden variar según el beneficio y la situación previsional de cada persona.

El cierre también coincide con una modificación en el circuito de determinados trámites jubilatorios, que comenzó a aplicarse durante septiembre. Por eso, no todas las gestiones requieren necesariamente concurrir a una oficina del IPS.

Los trámites vinculados al sistema previsional requieren conocer previamente las condiciones de cada gestión. Magnific

Cuál es el nuevo sistema de jubilación en el IPS

Desde el 14 de septiembre de 2026, el IPS incorporó una nueva modalidad para la recepción de trámites jubilatorios correspondientes a trabajadores municipales bonaerenses. El cambio incorpora el sistema SAP al circuito administrativo y otorga un papel central a las Direcciones Regionales del organismo.

La modificación forma parte del proceso de descentralización que el Instituto viene desarrollando y que busca que los trámites iniciados por trabajadores municipales puedan ingresar al circuito previsional desde las distintas regiones de la provincia, sin depender únicamente de las oficinas centrales.

En este esquema, hay un punto clave para quienes están por jubilarse: el primer paso se realiza ante el municipio donde trabaja la persona. Es decir, el trabajador municipal no debe interpretar que tiene que trasladarse directamente a una Dirección Regional del IPS para comenzar su expediente.

La gestión se inicia en el propio municipio y luego es recibida por las Direcciones Regionales a través del sistema SAP. Como cada administración municipal puede tener su propio circuito interno, se recomienda consultar en el área de Personal, Recursos Humanos o en la dependencia que tenga a cargo las gestiones previsionales qué documentación corresponde presentar.

Entre los documentos que pueden formar parte de un trámite jubilatorio aparecen el DNI, la constancia de CUIL, recibos de haberes, certificaciones de servicios y documentación relacionada con el cese. De todos modos, los requisitos dependen del tipo de jubilación y de la situación particular de cada trabajador.

El nuevo mecanismo también contempla una instancia de verificación temprana del derecho previsional. La idea es que el organismo pueda detectar desde el comienzo si falta documentación, si existen datos que deben corregirse o si hay cuestiones vinculadas con los servicios declarados que necesitan ser revisadas.

Esto puede evitar que ciertos inconvenientes aparezcan recién cuando el expediente ya avanzó varias etapas. Pero hay una aclaración importante: esa revisión inicial no significa que la jubilación quede aprobada automáticamente. El IPS debe analizar los servicios, los aportes y el resto de la documentación para determinar si se cumplen las condiciones correspondientes.

Para la jubilación ordinaria bajo el régimen de servicios comunes, el IPS contempla como referencia 60 años de edad y 35 años de servicios con aportes, aunque existen regímenes y actividades con condiciones particulares. Por eso, ante un caso concreto, no alcanza con mirar solamente la edad o los años trabajados: también deben considerarse las características de los servicios prestados y el régimen aplicable.