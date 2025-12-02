Cuál es el trámite que tengo que hacer en PAMI para acceder a los medicamentos gratis en diciembre 2025

Estos son los afiliado que pueden tener remedios sin costo con una simple gestión a través del sitio web.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) restableció el acceso a medicamentos gratuitos para sus afiliados. Así, en diciembre 2025 los adultos mayores pueden volver a acceder a fármacos esenciales sin costo, siempre que cumplan con requisitos socioeconómicos específicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para esto, desde Mi PAMI, ya sea el sitio web o la aplicación, se puede tramitar los remedios 100% gratis en muy simples pasos. En líneas generales implica presentar documentación, muchas veces una receta electrónica, y en algunos casos enviar una declaración jurada.

Para que PAMI cubra el 100 % del costo de los medicamentos ambulatorios mediante subsidio social, hay que cumplir una serie de condiciones. Las mismas son:

Si quien solicita no cumple con estos requisitos socioeconómicos, pero el costo de los medicamentos prescriptos supera el 15% de sus ingresos mensuales , puede buscar una cobertura total mediante un mecanismo de excepción. Este régimen busca que los remedios realmente gratuitos lleguen a quienes los necesitan y no a quienes podrían afrontarlos de otro modo.

No poseer más de una propiedad, ni tener vehículos de menos de 10 años, salvo en hogares con persona con CUD, ni tener embarcaciones, aeronaves o bienes de lujo.

No estar al mismo tiempo afiliado a una medicina prepaga.

Tener ingresos por debajo de 1,5 haberes previsionales mínimos . Si en el hogar vive alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ese tope se eleva hasta 3 haberes mínimos .

El menú de PAMI incluye una larga lista con más de 3.600 principios activos están disponibles en la cobertura, abarcando desde tratamientos crónicos hasta medicamentos de alta complejidad.

Están incluidos fármacos para enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, condiciones endocrinológicas, tratamientos post-trasplante, y también medicamentos para afecciones comunes. Para tratamientos de uso ocasional o medicamentos con menor complejidad, cuando no califican para la cobertura total, PAMI suele ofrecer descuentos parciales que se ubican entre un 40% y 80% sobre el precio de venta, dependiendo del caso.

Quien cumpla con los requisitos puede obtener hasta cuatro medicamentos con cobertura del 100%. Si necesita más, el trámite puede requerir autorización especial.

Cómo tramitar los medicamentos 100% gratis, paso a paso

PAMI habilitó desde 2025 una vía digital para gestionar el subsidio social y acceder a los remedios gratuitos. También se puede hacer de forma presencial.

Pasos por internet:

Entrar a la web oficial de PAMI.

Seleccionar “Trámites Web” y luego “Medicamentos sin cargo por subsidio social”.

Completar datos de afiliado, DNI, número de trámite, contacto, y adjuntar la receta médica. Desde 2025 la receta electrónica es obligatoria , y tiene vigencia de 30 días.

Confirmar que se cumplen los requisitos socioeconómicos. Si la solicitud es aceptada, queda habilitado el beneficio.

Medicamentos venta libre 2.jpg El Digital

Si la persona desea realizar el trámite en persona, debe ir a una agencia de PAMI con DNI, credencial, receta, y eventualmente una declaración jurada. Quien no puede ir presencialmente, puede delegar el retiro a un familiar o persona de confianza presentando la documentación adecuada.

Otros descuentos en medicamentos de PAMI

Para quienes no califican para la cobertura total, PAMI mantiene descuentos en una buena parte del vademécum. En esos casos, los descuentos pueden ir del 40% al 80% sobre el precio comercial.

El sistema de descuentos sirve para tratamientos ocasionales o medicamentos de bajo costo. También puede operar para afiliados con ingresos superiores al límite del subsidio, siempre que la medicación no implique un gasto superior a un 15% de sus ingresos mensuales, aunque este mecanismo suele requerir evaluación extra.