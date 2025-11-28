PAMI estableció nuevos requisitos para acceder al reintegro de medicamentos + Seguir en









Tras la detección de irregularidades en prescripciones médicas, la obra social para jubilados y pensionados contempla un esquema más estricto.

Cómo se accede a los reintegros de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anuncia posibles modificaciones en la cobertura de medicamentos, algo que podría afectar el mecanismo de reintegros para afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque el objetivo es optimizar los recursos disponibles sin que los tratamientos esenciales se vean afectados, este anuncio preocupa a quienes reciben atención y cobertura de PAMI ya que dependen de este sistema para poder acceder a terapias costosas.

pami-portada.jpg Quiénes pueden acceder al reintegro de medicamentos de PAMI Para poder acceder a los reintegros de los medicamentos que cubre PAMI se deben cumplir algunos requisitos como:

Percibir ingresos menores a 1,5 jubilación mínima , aunque puede extenderse hasta 3 haberes mínimos si se trata de una persona con discapacidad.

No registrar una prepaga activa ni otra forma de doble cobertura médica

No ser propietario de bienes que de alto valor ni registrar vehículos con menos de 15 años de antigüedad

Tener solo un inmueble a nombre del afiliado. PAMI: medicamentos que mantienen la cobertura total Los medicamentos que tienen una cobertura del 100% suelen ser tratamientos esenciales o de alta complejidad, como los que se usan con las siguientes condiciones y/o enfermedades:

Diabetes

VIH

Cáncer

Hemofilia

Hepatitis B y C

Insuficiencia renal

Medicación para trasplantes Aunque para los afiliados que apliquen para algunos de estos tratamientos la cobertura será total, las exigencias de actualización y controles médicos periódicos se mantendrán rigurosa y también la presentación de autorizaciones.

Otros descuentos de PAMI En cuanto a los medicamentos que se usan para el tratamiento de patologías no severas, mantendrán una cobertura parcial que puede rondar entre 40% y el 60%. En este caso, el afiliado tendrá que comprarlos en una farmacia y recibir el reintegro correspondiente luego. Para que esta gestión no tenga demoras o sea rechazada, los médicos correspondientes tendrán que actualizar las recetas y realizar el seguimiento del tratamiento según las pautas que de el Instituto, ya que desde el organismo se insiste en la gran importancia de realizar los controles de salud a tiempo para poder conservar los beneficios.

Temas PAMI