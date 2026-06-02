PAMI exige validar datos personales: cómo hacer el trámite para evitar problemas en la web

Las actualizaciones que presenta el sistema de atención médica para jubilados y pensionados se enmarcan en un plan de digitalización de la información.

Un sistema de seguridad que busca reducir la posibilidad de estafas hacia los beneficiarios

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) puso en marcha un nuevo procedimiento de verificación de identidad , para quienes operan a través de la plataforma Mi PAMI. La medida forma parte de una actualización de seguridad orientada a reforzar la protección de las cuentas de los afiliados y reducir el riesgo de estafas digitales.

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El organismo informó que los usuarios deberán revisar y confirmar información personal para continuar con el acceso normal a las herramientas online. La iniciativa acompaña el proceso de digitalización que atraviesan distintos servicios, vinculados con recetas electrónicas, autorizaciones médicas y gestión de turnos.

La nueva modalidad alcanza tanto a quienes ingresan desde la aplicación móvil, como a quienes realizan trámites desde la versión web. El objetivo consiste en fortalecer los mecanismos de autenticación y resguardar los datos de jubilados y pensionados, frente a posibles intentos de fraude. Por eso, las personas que no completen la validación podrían enfrentar limitaciones temporales para operar dentro del sistema. Las restricciones pueden afectar el ingreso a la plataforma y el acceso a determinadas prestaciones digitales.

El nuevo esquema incorpora una instancia obligatoria de validación de identidad, para todos los afiliados que utilicen Mi PAMI. La actualización apunta a reforzar la seguridad informática ante el crecimiento de las gestiones realizadas por internet.

El procedimiento requiere la confirmación de distintos datos personales que deben coincidir con la información registrada en las bases oficiales del organismo.

Los afiliados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

validar el correo electrónico

registrar un número de celular actualizado

confirmar los datos personales

generar una contraseña segura

completar la autenticación digital

PAMI indicó que la información cargada deberá ser exacta para evitar inconvenientes durante el proceso. El sistema verificará cada dato antes de habilitar nuevamente todas las funciones disponibles. Las personas que no finalicen la actualización podrían encontrar dificultades para ingresar a sus cuentas. El organismo también advirtió sobre posibles bloqueos preventivos y problemas vinculados con la recuperación de usuarios o contraseñas.

mi pami

Cómo hacer la validación paso a paso

El trámite se realiza exclusivamente desde la plataforma oficial Mi PAMI. El procedimiento está disponible tanto para celulares como para computadoras y no tiene ningún costo para los afiliados.

El primer paso consiste en ingresar con la cuenta personal dentro de la aplicación o del sitio web oficial. Los usuarios que aún no posean acceso deberán registrarse en el sistema actualizado. La plataforma solicitará posteriormente la validación del correo electrónico asociado a la cuenta. El sistema enviará los mecanismos correspondientes para confirmar la dirección informada.

El siguiente requisito exige incorporar un número de teléfono celular vigente. Ese dato permitirá recibir códigos de verificación necesarios para completar la autenticación. Mi PAMI requerirá luego la confirmación de la información personal vinculada al afiliado. Los datos deberán coincidir con los registros oficiales para que el procedimiento avance correctamente.

El sistema pedirá además la creación de una nueva clave o la actualización de la existente. PAMI recomienda elegir contraseñas complejas y evitar compartirlas con terceros. Los usuarios recuperarán el acceso pleno a las herramientas digitales una vez concluida la validación. La plataforma permitirá nuevamente gestionar recetas electrónicas, consultar órdenes médicas, acceder a la cartilla profesional y realizar otros trámites habituales.

Las funciones que podrían presentar inconvenientes ante la falta de actualización son:

recetas electrónicas

órdenes médicas

turnos online

consultas administrativas

acceso a la credencial digital

recuperación de usuario o contraseña

PAMI también aconsejó ingresar únicamente desde los canales oficiales para evitar maniobras de suplantación de identidad. La validación de datos forma parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad digital y proteger la información personal de los afiliados que realizan trámites a distancia.