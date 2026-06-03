Qué operaciones se pueden realizar desde Mi PAMI en 2026

La obra social incorporó esta modalidad para reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales y agilizar los trámites administrativos.

La obra social aclaró que nunca solicita claves bancarias, contraseñas financieras ni pagos para instalar o activar la plataforma digital

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) otorga a sus beneficiarios el uso de Mi PAMI, una plataforma digital que concentra distintos servicios para jubilados y pensionados en un único espacio virtual. La herramienta permite acceder a información médica, documentación y trámites administrativos desde una computadora o un dispositivo móvil con conexión a internet.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El sistema ofrece acceso remoto a información vinculada con la cobertura médica y se encuentra habilitado para afiliados de todo el país sin costo adicional. La plataforma sincroniza los datos entre la aplicación móvil y la versión web. Esa característica permite visualizar la misma información desde distintos dispositivos , con actualización permanente de credenciales, órdenes médicas y recetas electrónicas.

Los afiliados pueden ingresar a la herramienta mediante una única cuenta personal . El usuario y la contraseña sirven tanto para acceder a la aplicación como al portal web oficial del organismo. La digitalización de los servicios permitió trasladar numerosas gestiones cotidianas a un entorno virtual.

Mi PAMI funciona como un espacio diseñado para gestionar trámites de salud sin necesidad de concurrir a una agencia. La plataforma permite consultar información personal y acceder a distintos servicios vinculados con la cobertura médica. Las personas afiliadas pueden descargar la aplicación en celulares con sistema operativo Android o iOS . La versión web también se encuentra disponible para cualquier computadora con acceso a internet.

Cómo ingresar a la app de PAMI por primera vez

El registro inicial requiere completar una serie de pasos para habilitar el acceso a la plataforma. PAMI solicita determinados datos personales para validar la identidad de cada afiliado. Los usuarios deben contar con el DNI tarjeta y el número de CUIL al momento de crear la cuenta. El sistema solicita además el número de trámite impreso en el documento nacional de identidad.

Los pasos informados por el organismo para registrarse son los siguientes:

descargar la aplicación Mi PAMI desde la tienda oficial correspondiente o ingresar al sitio web oficial

seleccionar la opción de registro para crear un nuevo usuario

completar los datos personales solicitados por el sistema

ingresar el número de trámite del DNI y el número de CUIL

crear una contraseña personal

validar el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico

La plataforma permite acceder posteriormente a la credencial digital, los turnos, las recetas y la cartilla médica desde la misma cuenta. PAMI recordó que la aplicación debe descargarse únicamente desde canales oficiales. El organismo también advirtió sobre la existencia de aplicaciones falsas y formularios no autorizados que pueden utilizarse para intentar obtener datos personales de los afiliados.

mi pami

Qué operaciones se pueden realizar desde Mi PAMI

La herramienta reúne distintas funciones relacionadas con la atención médica y los trámites administrativos. Cada opción se encuentra disponible dentro del perfil personal del afiliado.

Entre las gestiones habilitadas por el sistema figuran:

consultar la credencial digital desde el celular o la computadora

acceder a órdenes médicas emitidas por profesionales

verificar recetas electrónicas de manera online

consultar la cartilla médica con prestadores y centros de atención

solicitar turnos para trámites en agencias

revisar la información del médico de cabecera asignado

realizar trámites administrativos por internet

acceder al apartado de emergencias con información útil para situaciones urgentes

La credencial digital permite identificar al afiliado y realizar distintos trámites vinculados con la atención médica. El documento permanece disponible dentro de la cuenta personal. Las órdenes médicas y las recetas electrónicas también forman parte de los servicios incluidos en la plataforma. El sistema permite visualizar esa documentación desde cualquier dispositivo habilitado.

pami.png

Por qué es necesario tener actualizadas las credenciales

La credencial vigente constituye uno de los documentos requeridos para acceder a las prestaciones contempladas por la cobertura médica de PAMI. El organismo recordó recientemente que los afiliados deben presentar la credencial junto con el DNI para recibir atención dentro del sistema.

La actualización permanente de la información digital permite que los datos se encuentren disponibles tanto en la aplicación como en la versión web. El sistema sincroniza automáticamente la documentación vinculada con la cuenta personal. La credencial digital forma parte de las herramientas incorporadas dentro de Mi PAMI. El acceso permanente al documento permite consultar la información personal desde cualquier dispositivo habilitado.

MI PAMI NUEVA FUNCIÓN

Cómo corroborar las fuentes oficiales

PAMI recomienda verificar siempre que la información provenga de los canales institucionales del organismo. Esa medida busca reducir riesgos asociados con estafas virtuales o aplicaciones falsas. Los afiliados pueden corroborar datos mediante la aplicación oficial y el portal web de Mi PAMI. Ambos canales concentran información sobre trámites, prestaciones y servicios disponibles.

El organismo también dispone de canales de atención para consultas y reclamos. Entre ellos se encuentran la línea telefónica 138, las delegaciones presenciales, los espacios digitales oficiales y la aplicación móvil. PAMI indicó además que los afiliados deben confirmar que los profesionales y centros médicos consultados formen parte de la cartilla oficial vigente. Esa verificación permite identificar prestadores incorporados formalmente al sistema de cobertura médica.