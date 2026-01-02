El 2026 llegó con feriados inesperados: el descanso que no aparece en el calendario oficial + Seguir en









El año nuevo ya trajo buenas noticias, sobre todo para los trabajadores de cierta localidad que tendrán un día libre más.

El sorpresivo descanso que tendrán ciertos trabajadores en el mes de enero. Imagen: Freepik

El comienzo de 2026 trae un feriado sorpresa para algunos habitantes, una jornada de descanso no prevista originalmente en el calendario nacional. Aunque este fue difundido antes de la llegada del nuevo año, una reciente resolución local introdujo un día no laborable adicional que no figura entre los oficiales.

Esta situación abre una discusión sobre cómo ciertos sectores concretan días de descanso fuera de las fechas tradicionales, mostrando que el calendario laboral puede tener ajustes puntuales según decisiones provinciales o institucionales. El inesperado feriado resalta la diferencia entre los asuetos de alcance general y aquellos de carácter limitado que inciden solo en grupos específicos.

Descanso de feriado Los trabajadores de esta localidad tendrán un feriado extra para descansar. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 7 de enero de 2026 El 7 de enero de 2026 fue decretado como día feriado para un grupo específico de trabajadores, aunque no figura en el listado de feriados nacionales oficiales. La medida fue dispuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aplicándose a empleados de una entidad y a la administración pública en una localidad determinada.

En concreto, la jornada libre alcanza a los trabajadores del Banco Provincia y a funcionarios de la administración pública que desempeñan sus tareas en la localidad de Tres Picos, en el partido bonaerense de Tornquist. Esta medida representa un descanso puntual que solo se aplica a este colectivo, sin implicar un feriado con vigencia para todo el país.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero (Año Nuevo)

16 y 17 de febrero (Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 y 3 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad) Feriados trasladables 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

