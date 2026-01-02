Fin de semana otoñal y mínima de 19 grados: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada fresca luego de días con máximas intensas. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias para el norte del país.

El SMN indicó que este viernes se espera una mínima de 19 y máxima de 28. Foto: Secretaría de Transporte de la Nación

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara el primer viernes de 2026 con una jornada fresca y mínima de 19 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias para seis provincias.

Clima: cómo seguirá el clima en el AMBA El organismo indicó que este viernes se espera una mínima de 19 y máxima de 28, con una jornada nublada. Para el sábado se esperan marcas entre los 17 y 26 grados, con una madrugada ventosa, algo de nubosidad durante el día y cielo despejado para la noche.

El domingo se espera una mínima de 17 grados y máxima de 28, con una jornada ligeramente nublada durante todo el día. El comienzo de la semana próxima podría volver el calor, con un lunes con máxima de 30 grados, esperados para la tarde y noche, y mínima de 20.

Alerta meteorológica: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, a la espera de granizo e intensa actividad eléctrica. La precipitación acumulada estimada se ubica entre 20 y 40 mm. A su vez, se esperan lluvias para el sur de Santa Cruz con una precipitación acumulada entre 10 y 15 mm.