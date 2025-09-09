Pasaportes defectuosos: RENAPER habilita la verificación a través de WhatsApp

Según detalló el organismo, la revisión no implica necesariamente una falla, sino que algunos ejemplares forman parte de tandas con problemas de tinta en la impresión.

El RENAPER remarcó que tanto la verificación como la eventual reposición del pasaporte se realizan en el acto y sin costo.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) anunció que ya está disponible una nueva función en su ChatBot oficial de WhatsApp (+54 9 11 5126-1789), que permite a los ciudadanos ingresar el número de su pasaporte y verificar si el documento requiere revisión.

Según detalló el organismo, la revisión no implica necesariamente una falla, sino que algunos ejemplares forman parte de tandas con problemas de tinta en la impresión.

En caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días , podrá acercarse de manera anticipada -incluso el mismo día- a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus .

Allí se realizará la verificación y, si corresponde, la reposición inmediata y gratuita del documento. Además, expresaron que el tiempo estimado para obtener el nuevo pasaporte oscila entre 2 y 6 horas.

Los siguiente son los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados para las personas que necesiten acercarse:

Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, las 24 horas.

Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza): todos los días, las 24 horas.

Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” (Mendoza): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella (Córdoba): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional Islas Malvinas (Rosario): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes (Salta): lunes a viernes de 8 a 14.

Terminal Buquebus (CABA): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Revisión sin viaje inmediato

Los ciudadanos que no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte pueden concurrir al Centro de Documentación Rápida (CDR) de Paseo Colón (Av. Paseo Colón 1093, CABA). En el interior del país, el trámite puede realizarse en el Centro de Documentación o en el Registro Civil más cercano.

El RENAPER remarcó que tanto la verificación como la eventual reposición del pasaporte se realizan en el acto y sin costo, garantizando que cada ciudadano cuente con un documento válido para viajar.