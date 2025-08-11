Cuándo cobro ANSES: qué pasa con el calendario de pagos por el feriado del 15 de agosto 2025







Los pagos de las prestaciones ANSES dieron inicio el 8 de agosto. El feriado del 15 de agosto y cómo afecta al cronograma, quiénes cobrarán más tarde.

Cómo afecta el feriado del puente del 15 de agosto al calendario de pagos de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a realizar los pagos correspondientes según el calendario previsto para agosto de 2025. Sin embargo, este mes el cronograma podría presentar demoras, ya que el viernes 15 de agosto será feriado puente con motivo de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se celebra el domingo 17.

Por este motivo, desde la publicación del calendario de pagos ANSES para agosto 2025, no se asignaron cobros para el viernes 15. Las prestaciones que originalmente corresponderían a esa fecha se acreditarán el lunes 18 de agosto.

anses-plata-04jpg.webp ¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado? Mientras que el feriado nacional tiene carácter obligatorio y su cumplimiento se extiende a todo el territorio argentino, afectando tanto al sector público como al privado, el día no laborable tiene un tratamiento diferente. En este último caso, la normativa otorga la posibilidad a cada empleador, organismo o jurisdicción de decidir si adhiere o no a la jornada de descanso.

Esto significa que, en un día no laborable, algunos sectores pueden interrumpir sus actividades, mientras que otros continúan trabajando con normalidad, dependiendo de la determinación que adopte la autoridad correspondiente o la empresa empleadora.

Monto de las prestaciones de ANSES Las prestaciones de ANSES tuvieron en agosto un incremento del 1,6%, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 274/24, que establece aumentos mensuales tomando como referencia el índice de inflación registrado dos meses antes. En este caso, el ajuste se basó en el dato de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue del 1,62%.

Por otro lado, se confirmó el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. De esta manera, los montos de los haberes para agosto quedarían conformados de la siguiente manera: Jubilación mínima : $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37

: $314.305,37 + bono de $70.000 = Jubilación máxima : $2.114.977,60 aproximadamente

: aproximadamente Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $251.444,30 + bono de $70.000 = $321.444,30

: $251.444,30 + bono de $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : $220.013,76 + bono de $70.000 = $290.013,76

: $220.013,76 + bono de $70.000 = Asignación Universal por Hijo (AUH) : $112.942 (80% mensual: $90.353,60; 20% retenido hasta presentación de la Libreta AUH)

: (80% mensual: $90.353,60; 20% retenido hasta presentación de la Libreta AUH) AUH por Hijo con Discapacidad : $367.757

: Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) : $56.475

: Complemento Leche (Plan 1000 Días) : $42.593,43

: Asignación Universal por Embarazo (AUE): $112.942 (80% mensual: $90.353,60; 20% retenido hasta presentación de documentación) Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 El cronograma de pagos de ANSES para agosto 2025 queda organizado de la siguiente manera: Jubilaciones y Pensiones Haberes que NO superan el mínimo DNI 0: viernes 8 de agosto

DNI 1: lunes 11 de agosto

DNI 2: martes 12 de agosto

DNI 3: miércoles 13 de agosto

DNI 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI 6: lunes 18 de agosto

DNI 7: martes 19 de agosto

DNI 8: miércoles 20 de agosto

DNI 9: jueves 21 de agosto Haberes que superan el mínimo DNI 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI 8 y 9: jueves 28 de agosto Asignaciones (AUH, SUAF, etc.) Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: viernes 8

DNI 1: lunes 11

DNI 2: martes 12

DNI 3: miércoles 13

DNI 4: jueves 14

DNI 5: lunes 18

DNI 6: martes 19

DNI 7: miércoles 20

DNI 8: jueves 21

DNI 9: viernes 22 Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI 0: lunes 11

DNI 1: martes 12

DNI 2: miércoles 13

DNI 3: jueves 14

DNI 4: lunes 18

DNI 5: martes 19

DNI 6: miércoles 20

DNI 7: jueves 21

DNI 8: viernes 22

DNI 9: lunes 25 Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: lunes 11

DNI 2 y 3: martes 12

DNI 4 y 5: miércoles 13

DNI 6 y 7: jueves 14

DNI 8 y 9: lunes 18 Pensiones y otras prestaciones Pensiones No Contributivas (PNC) DNI 0 y 1: viernes 8

DNI 2 y 3: lunes 11

DNI 4 y 5: martes 12

DNI 6 y 7: miércoles 13

DNI 8 y 9: jueves 14 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: del 8 de agosto al 10 de septiembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento) Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre Prestación por Desempleo – Plan 1 DNI 0 y 1: viernes 22

DNI 2 y 3: lunes 25

DNI 4 y 5: martes 26

DNI 6 y 7: miércoles 27

DNI 8 y 9: jueves 28 Prestación por Desempleo – Plan 2 Todas las terminaciones: del 31 de julio al 11 de agosto

