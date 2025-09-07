SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de septiembre 2025 - 06:30

Cuándo cobro el bono de $70.000 de ANSES en septiembre 2025 según el calendario de pagos

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,9%, correspondiente al dato de la inflación que analizó el INDEC.

Con el fin de mitigar los efectos de la inflación, ANSES entregará un bono extra a los jubilados y pensionados.&nbsp;

Con el fin de mitigar los efectos de la inflación, ANSES entregará un bono extra a los jubilados y pensionados. 

Mañana, lunes 8 de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. Este, como es habitual, respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmo que sus prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Y, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo selecto de jubilados y pensionados. ¡Conocé los nuevos valores!

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

A través de la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció que las prestaciones sociales otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.

Además, junto con los haberes actualizado, la entidad dirigida por Fernando Bearzi entregará un bono adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima. Estos serán los nuevos valores:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.

Cómo se cobra el bono de $70.000

Desde el año pasado, el Gobierno Nacional entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

Este septiembre 2025, y a través del Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial, las autoridades confirmaron que el refuerzo continuará pero su monto seguirá congelado. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $390.277,17 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

