Libreta AUH de ANSES: cómo presentarla para no perder el 20% retenido

Entregar el formulario anual es esencial para poder acceder al complemento pendiente y a otros pagos adicionales de septiembre.

Todos los meses se retiene un 20% de la prestación que puede cobrarse cumpliendo con este trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recuerda, como todos los meses, que las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo tienen que llevar a cabo un paso que es fundamental, el de entregar la Libreta AUH 2025.

Este trámite es sumamente importante porque, no solo asegura el cobro del 20% retenido durante el año anterior, sino que también funciona como una especie de constancia de que se cumplió con todos los controles médicos, con las vacunas y con la asistencia a la escuela que se exigen.

La Libreta AUH es un documento obligatorio que todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que completar una vez por año. Ahí es donde se registran los chequeos de salud, el calendario de vacunas y la asistencia escolar de los chicos y adolescentes.

Al entregarla, la familia no solo accede al 20% retenido mes a mes, sino que además queda habilitada a cobrar otros beneficios, como la Ayuda Escolar Anual .

Cómo tramitar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

El trámite se puede hacer de forma online, desde la página oficial de ANSES o desde la aplicación mi ANSES. El paso a paso es muy simple:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos - Libreta AUH, revisar la información cargada de cada beneficiario.

Si falta completar algún dato, generar el formulario desde la plataforma.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo firmen.

Sacar una foto nítida en formato JPG y subirla a mi ANSES.

Quienes no puedan hacerlo en línea también tienen la opción de presentarlo en oficinas de ANSES sin turno o en los operativos territoriales. La fecha límite para entregar la libreta es el 31 de diciembre de 2025.

Monto de la AUH en septiembre 2025

Con el último aumento de septiembre, la AUH ahora se ubica en unos $115.087,90 por cada hijo. Pero, de ese total solo se paga el 80%, mientras que el 20% restante queda reservado mes a mes hasta que se presente la libreta anual.

Este monto tuvo un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.

Extras que se pueden cobrar

Además de cobrar el porcentaje retenido, los titulares de la AUH pueden acceder también a la Ayuda Escolar Anual, siempre que hayan presentado la libreta correspondiente.

Por el otro lado también pueden cobrar la Tarjeta Alimentar, que se deposita de manera automática en la misma cuenta.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pago de la AUH para septiembre es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Para confirmar si el pago ya está acreditado, se puede consultar en mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.